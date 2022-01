Sanremo 2022, Chiara Ferragni non ci sarà: ecco perchè sarebbe saltata la sua partecipazione

Tra i rumors attorno alla prossima edizione del Festival di Sanremo è spuntata un'indiscrezione che riguarda Chiara Ferragni

La settimana dedicata al Festival di Sanremo si avvicina inesorabilmente e come da tradizione si scaldano i motori: Il festival della canzone italiana per eccellenza catalizza l’attenzione di tutti.

LEGGI ANCHE : — GF Vip, cosa succederà nella settimana di Sanremo 2022: i rumors sul web

Tra annunci ufficiali di Amadeus che piano piano sta svelando ospiti e concorrenti che animeranno il palco sanremese durante la kermesse, si infilano anche le ipotesi e i rumors mai ufficializzati, tra questi è spuntata un’indiscrezione che riguarda Chiara Ferragni.

Secondo i ben informati, Chiara sarebbe dovuta essere una delle cinque co-conduttrici che affiancheranno Amadeus durante le giornate del Festival, ma qualcosa non sarebbe andato secondo i piani e l’accordo sarebbe saltato.

Sanremo 2022, Chiara Ferragni assente per questioni di budget?

L’accordo con Chiara Ferragni sarebbe saltato per una questione di soldi e cachet, ma sarà vero? Intanto c’è chi nota che molti degli ospiti annunciati del Festival sono già sotto contratto Rai perché protagonisti di alcune grandi fiction, il che porterebbe l’azienda a “risparmiare” sotto un certo punto di vista.

A fare un’analisi a riguardo più approfondita ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela su Il fatto Quotidiano. Super ospiti internazionali o comunque del calibro di Chiara Ferragni sarebbero stati troppi dispendiosi per il Festival in questo particolare momento storico dove bisogna fare i conti anche con la pandemia, le restrizioni, i viaggi dall’estero e così via.

Foto: Kikapress