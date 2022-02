Sanremo 2022 biglietti, quanto costa sedersi al Teatro Ariston? I prezzi ‘stellari’ per guardare il Festival Foto

Sta per iniziare Sanremo 2022, qual è il prezzo per assistere ad una serata? Tutti i dettagli sui costi per partecipare all'evento

Beatrice Manocchio - - Ultimo aggiornamento

Il Festival di Sanremo è alle porte e i concorrenti si stanno preparando per regalare al pubblico un’esibizione unica e inimitabile. Il concorso andrà in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 e alla conduzione per la terza volta consecutiva ci sarà Amadeus accompagnato da varie co-conduttrici che cambieranno nel corso delle serate. Fiorello e Checco Zalone saranno i mattatori dell’evento più atteso dell’anno. Insomma è tutto pronto, ma chi assisterà ad una delle serate quanto spende? Il prezzo per assistere dal vivo è stratosferico. LEGGI ANCHE : — Sanremo 2022 prima puntata: il cachet di Amadeus e cast Sanremo 2022, quanto costa assistere ad una delle serate Seguire il Festival di Sanremo da casa o dal vivo è completamente diverso, sedersi in una delle poltrone del Teatro dell’Ariston è qualcosa di unico e irripetibile. Ma quanto costa farlo? Senza dubbio servirà un bel gruzzoletto, se si considerano anche le spese di soggiorno e viaggio. Per comprare il biglietto di entrata bisognerà mettersi in fila mesi prima, la richiesta aumenta ogni anno e le vendite sono terminate il 14 gennaio alle ore 14.00. I posti a sedere nel teatro dell’Ariston sono 1900. Il numero va moltiplicato per le cinque serate previste ed ognuna avrà una variazione di costo, in particolare la penultima e ultima puntata. E’ previsto anche un abbonamento per l’evento intero. Quest’anno al Teatro Ariston è tornato il pubblico dopo un anno di pausa a causa dell’emergenza sanitaria, la location ospiterà il 100% di persone. Scopriamo il costo dei biglietti per le cinque serate di Sanremo 2022: Abbonamento in galleria per cinque serate: 672 euro

Abbonamento in platea per cinque serate: 1.290 euro

Posto unico in galleria, serate 1-4: 100 euro

Posto unico in platea, serate 1-4: 180 euro

Posto unico in galleria, serata finale: 320 euro

Posto unico in platea, serata finale: 660 euro FOTO: @KIKAPRESS