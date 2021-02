Sanremo 2021, ancora problemi: la serata di giovedì 4 marzo sarà dedicata alle cover, ma la scaletta ancora non c’è. 3 cantanti hanno scelto lo stesso brano, cosa succede ora?

La genesi di Sanremo 2021 non è decisamente facile per Amadeus che oltre ai problemi legati alla pandemia, deve anche combattere con la scarsa originalità degli artisti nella scelta delle canzoni per la serata dedicata alle cover.

Serata Cover Sanremo 2021, a quando la scaletta ufficiale?

La scaletta relativa alla serata del 4 marzo, infatti, non è stata ancora resa nota perché tre big in gara avrebbero puntato tutti sullo stesso brano da reinterpretare.

Leggi anche: >> Sanremo 2021, Amadeus in cerca di ospiti dopo il no di Celentano e Benigni? Chi salirà sul palco

“Ma lo sapete perché ancora devono annunciare cover e duetti? Perché 3 artisti hanno scelto la stessa canzone e solamente uno potrà cantarla Gi altri 2 dovranno obbligatoriamente cambiarla Top secret la canzone così come gli artisti che l’hanno scelta”.

Ma lo sapete perché ancora devono annunciare cover e duetti?

Perché 3 artisti hanno scelto la stessa canzone e solamente uno potrà cantarla

Gi altri 2 dovranno obbligatoriamente cambiarla

Top secret la canzone così come gli artisti che l'hanno scelta#Sanremo2021 — FESTIVAL DI SANREMO 2021(FAN PAGE) (@Sanremo_2021) February 17, 2021

Chissà di quale brano si tratta e quali sono i cantanti che stanno contrattando…

Sanremo, la serata cover si preannuncia difficile: accordo da trovare tra i big

A questo punto si sta “lavorando nell’ombra” per risolvere l’inghippo tra gli artisti e decidere chi fa cosa. Spetta ai singoli in privato trovare l’accordo a riguardo, dopodiché sarà possibile ufficializzare la scaletta della serata cover di Sanremo 2021.

Non è però la prima volta, comunque, che succede una cosa simile: 4 anni fa anche Clementino e Francesco Gabbani si contesero “Svalutation” di Celentano e alla fine fu il rapper a spuntarla salvo poi essere eliminato. Gabbani “si accontentò” di portare sul palco dell’Ariston Susanna.

Mettersi d' accordo un po' prima? Comunque anche Gabbani dovette rinunciare alla cover di "Svalutation" (sostituendola con "Susanna") perché già scelta da Clementino che poi fu eliminato dalla gara prima della serata cover quindi "Svalutation" all' Ariston non la cantò nessuno 🥴 — arual81 (@arual812) February 17, 2021

Foto: Kikapress