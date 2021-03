Il pubblico di palloncini della seconda serata di Sanremo 2021 non è passato inosservato: uno in particolare era a forma di fallo. Il commento di Fiorello

E anche la seconda serata di Sanremo 2021 è andata: la chicca degna di nota oltre alla disarmante bellezza di Elodie? La presenza di un folto numero di palloncini colorati ad occupare le poltrone rosse e vuote più volte coinvolte nei discorsi di Fiorello nei primi due appuntamenti del Festival.

Sanremo 2021, il palloncino irriverente conquista i social

Ebbene la sala dell’Ariston è stata riempita da centinaia di palloncini con faccine buffe per far sentire meno soli gli artisti e aggiungere una nota di colore all’edizione più strana di sempre.

Gli spettatori attentissimi non si sono lasciati sfuggire un particolare imbarazzante: nelle file in fondo, spiccava infatti un palloncino a forma di fallo che è diventata oggetto di tweet ironici e sarcastici.

“Che pubblico del ca….”, “Ci sta! Di solito nel pubblico c’è sempre qualche testa di c****”.

Alcuni utenti sono rimasti sbigottiti (“È davvero un pene, mi sento male”), altri spettatori hanno posto l’accento sul fatto che con tutta probabilità la scelta di inserire un palloncino a forma di fallo all’Ariston è stata una trovata per dare qualcosa al pubblico di cui parlare:

“Non posso crederci..ma sono impazziti? Ma non lo sanno che li avremmo scoperti??”

Non posso crederci..ma sono impazziti? Ma non lo sanno che li avremmo scoperti?? — 🌺𝕄𝕚𝕔𝕙𝕖𝕝𝕒🌺🐶🐱 🇮🇹 (@michelaeffe) March 3, 2021

In effetti il palloncino di forma fallica è stato commentato anche da Amadeus e Fiorello in diretta:

“Pare che ci sia un palloncino a forma di fallo…per citare il maestro Gigi Proietti…l’ambasciator non porta pene…e deve essere là in mezzo. Ora capiamo perché questa ‘cosa’ è in mezzo al pubblico, questi capolavori di pop art. Eppure Toti li ha gonfiati uno a uno”

Potrebbe dunque essere stato architettato tutto per generare reazioni social da parte degli spettatori più giovani, che il direttore artistico ha cercato di coinvolgere come non mai nella 71° edizione

