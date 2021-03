La prima serata di Sanremo 2021 è stata segnata da diversi problemi di audio: gli spettatori non riuscivano a sentire le parole delle canzoni

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 è andata e Amadeus e Fiorello se la sono lasciata alle spalle, così come i primi cantanti in gara che hanno dovuto affrontare un teatro senza pubblico circondati solo da surreali applausi finti.

Sanremo 2021, problemi con l’audio

Vedere l’Ariston senza persone che si divertono, applaudono e seguono appassionatamente la kermesse musicale fa strano a tutti, figuriamoci agli artisti che percepiscono ancor di più queste emozioni.

Moltissime esibizioni, a detta del popolo dei social, sono state inficiate dalla scarsa qualità dell’audio che arrivava a casa: i testi erano poco comprensibili e la musica suonata dall’orchestra sembrava preponderante rispetto alla voce.

Grandi difficoltà si sono riscontrate durante una delle primissime performance, ‘Ora’ di Aiello: il cantato era molto urlato e l’acustica del teatro non ha esaltato al meglio il brano.

Non sto capendo una parola che sia una. #Sanremo2021 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) March 2, 2021

Audio RAI a Sanremo 2021, perché non si sentivano bene le canzoni

Tanti utenti si sono lamentati per non aver capito quasi nulla, Luca Dondoni ha fatto sapere che in conferenza stampa avrebbe sollevato il problema.

In tanti mi scrivete che non capite le parole dei cantanti e siccome è successo per buona parte dei cantanti in gara finora ci deve essere qualcosa che non va nell’audio Rai. Domani lo faccio presente in conferenza stampa. #sanremo2021

+++comunicazione di servizio+++ In tanti mi scrivete che non capite le parole dei cantanti e siccome è successo per buona parte dei cantanti in gara finora ci deve essere qualcosa che non va nell’audio Rai. Domani lo faccio presente in conferenza stampa. #sanremo2021 — Luca Dondoni (@LucaDondoni) March 2, 2021

Poi la spiegazione:

Ho letto un tweet di Stefano Mannucci: dice che è un problema dovuto all’assenza di pubblico, il teatro è fatto x avere ottima acustica da pieno non da vuoto. Speriamo che la Rai trovi un modo x compensare

Ho letto un tweet di Stefano Mannucci: dice che è un problema dovuto all'assenza di pubblico, il teatro è fatto x avere ottima acustica da pieno non da vuoto. Speriamo che la Rai trovi un modo x compensare. — mary (@langueliese) March 2, 2021

