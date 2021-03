Sanremo 2021, cosa aveva dichiarato Fedez prima di salire sul palco: ‘E’ un trauma cantare dopo di te’

Tutti gli occhi puntati su Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021: i fan li osannano da mesi, ma gli hater non aspettano che un passo falso del rapper.

Per prepararsi al meglio, il marito di Chiara Ferragni ha fatto sapere di aver iniziato a praticare meditazione trascendentale e attuare il metodo EMDR perché l’ansia non prenda il sopravvento.

Sul palco dell’Ariston si è presentato con i braccialetti anti-ansia anche se l’emozione vissuta è stata talmente potente che al termine dell’esibizione si è sciolto in lacrime e ha abbracciato la collega e amica di duetto.

Addirittura Fiorello ha raccontato che l’artista stava per svenire prima della performance:

“Ho incontrato lui prima e mai avrei pensato… Stava per svenire, ti giuro è vero. Io volevo entrare per soccorrerlo. L’ho dovuto prendere io, non voleva entrare. Mi ha detto chi me l’ha fatto fare, meglio se me ne stavo a casa”.