Irama non si è esibito dal vivo ne “La genesi del tuo colore” sull’Ariston: cosa faceva mentre veniva trasmessa l’esibizione registrata

Il caso Irama ha tenuto banco fino a poche ore prima della diretta della seconda serata di Sanremo 2021: come sappiamo, il cantante non ha potuto cantare dal vivo il brano “La genesi del tuo colore” perché un paio di collaboratori del suo staff sono risultati positivi al Covid.

Sanremo 2021, il caso Irama

Amadeus non lo ha comunque eliminato preferendo mandare in onda l’esibizione registrata dell’artista. Per questo motivo Irama ci ha tenuto a ringraziarlo per l’opportunità anche se resta il forte rammarico di non poter vivere l’emozione dell’esperienza sanremese a pieno.

Leggi anche: >> Sanremo 2021, Elodie sorprende tutti: il commento di Marracash durante la seconda serata

“Voglio ringraziare fortemente Amadeus e la Rai per avermi permesso di partecipare ugualmente al Festival di Sanremo, non sarò in diretta, ma sarà mandata in onda un video di una prova generale. Sono triste, dietro una prova ci sono mesi di lavoro. E’ una prova, mancherà tutto l’aspetto visivo ed il look”.

Cosa faceva Irama durante la sua performance registrata a Sanremo 2021?

Una diretta su Instagram in cui ballava mentre riprendeva la tv e la sua performance. Su instagram poi ha voluto mandare un messaggio a quanti hanno creduto in lui:

“Avrei voluto viverlo, avrei potuto, ma purtroppo non dipende da me e lo capisco, va bene così, grazie per l’amore”

Foto: Kikapress