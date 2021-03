Sanremo 2021, la camicia di Stash è di Zorzi? Cosa si è scoperto dopo l’esibizione

Massima attenzione ai look di Sanremo: avete notato la somiglianza tra la camicia di Stash e quella che Zorzi regalò a Oppini?

Stash e i The Kolors hanno accompagnato il giovane rapper Random nella terza serata di Sanremo 2021, quella tradizionalmente dedicata alle cover omaggiando Jovanotti. Il concorrente in gara e la band hanno portato all’Ariston una versione nuova di “Sono un ragazzo fortunato” tuttavia più che della performance in sé sui social si parla del look di Stash.

Leggi anche: >> Sanremo 2021, le gaffe più divertenti delle ultime serate: cosa è successo sul palco

Il frontman dei The Kolors, da poco diventato papà della primogenita Grace, ha sfoggiato un outfit basato sul classico abbinamento rosso/nero con una camicia che non è affatto passata inosservata.

Sanremo 2021, Stash copia Zorzi?

Nera a pois rossi, a moltissimi spettatori quella camicia ha ricordato quella che al GF VIP Tommaso Zorzi regalò a Francesco Oppini prima di lasciare la casa più spiata d’Italia.

Odio raga la camicia di Stash mi ha ricordato quella che ha regalato Tommy a Ciccio #TZVIP — ✨Mills🖤#RENEWANNEWITHANE (@MillsRubyred) March 4, 2021

Stash con la stessa camicia di Zorzi a Sanremo 2021?

Il vincitore del reality mise nella valigia del figlio di Alba Parietti una camicia molto simile solo che al posto dei pois, le decorazioni erano dei cuoricini in simbolo del sentimento che lo legava a lui.

C’è chi vede la camicia di Stash e gli viene in mente la camicia che Tommaso regalò ad Oppini, e c’è chi mente#Sanremo2021 #tzvip pic.twitter.com/xnEZANHpK8 — Andre💎|| {El Ratton} (@marvinsroom_6) March 4, 2021

“raga la camicia di Stash mi ha ricordato quella che ha regalato Tommy a Ciccio” ha cinguettato un’utente a cui ha fatto seguito un’altra: “Devo dire che tutti abbiamo scambiato la camicia di Stash per quella di Tommaso. Benissimo” e ancora leggiamo “C’è chi vede la camicia di Stash e gli viene in mente la camicia che Tommaso regalò ad Oppini, e c’è chi mente”.

C’è chi vede la camicia di Stash e gli viene in mente la camicia che Tommaso regalò ad Oppini, e c’è chi mente#Sanremo2021 #tzvip pic.twitter.com/xnEZANHpK8 — Andre💎|| {El Ratton} (@marvinsroom_6) March 4, 2021

Devo dire che tutti abbiamo scambiato la camicia di Stash per quella di Tommaso. Benissimo 😂 #tzvip #freelazzaro — Maria Grazia ♡ (@MaryEspo1926) March 4, 2021

Foto: Kikapress