Morgan critica l'esibizione al Festival di Sanremo di Achille Lauro e Fiorello. Polemiche da parte del cantautore milanese.

Morgan colpisce ancora! Il cantautore milanese, spesso nell’occhio del ciclone per le sue considerazioni ed esternazioni, si lascia andare a dei commenti polemici nei confronti dell’esibizione sanremese del venerdì di Achille Lauro, ma lancia frecciatine anche allo show-man Fiorello. Cosa avrà mai detto Morgan?

Morgan polemizza sull’esibizione di Achille Lauro e nei confronti di Fiorello. Foto: Kikapress

La Critica Di Morgan

Durante l’esibizione di Achille Lauro al Festival di Sanremo del 5 marzo, Morgan commenta così, in un filmato sui social, la prestazione canora e l’outfit del cantante: “Che credibilità può esserci con il travestimento. Che credibilità può avere, in questo modo, la realtà musicale che vuoi rappresentare“.

Continua Morgan: “Questo genere di cose, potrebbero andar bene solo per sarcasmo, demenzialità. Ad esempio il tipo di musica di Elio e le storie tese“.

“Non può essere paragonato alle esibizioni di David Bowie. Bowie è teatro, non travestimento, è diverso. Questo è, invece, carnevale“.

Ma le polemiche del cantautore milanese si rivolgono anche allo show-man Fiorello, ‘bacchettato’ in malo modo: “Pure Fiorello, già non è un cantante. Poi, vestito da Dante...” e continua Morgan citando i versi della Divina Commedia accompagnandoli con un sottofondo musicale al piano.

Morgan: “Il travestimento non può essere abbinato alla realtà musicale che rappresenti. Che credibilità può avere…” Foto: Kikapress

Ecco il video di Morgan che critica Fiorello e Achille Lauro

Il giudizio del mondo social

Dal lato social, invece, la prestazione di Achille Lauro con Fiorello è stata salutata con commenti di elogio:

“Dio benedica Achille Lauro” – esclama un utente.

“Ma quindi non possiamo far vincere Fiorello e Achille Lauro? ah no?” – commenta in un tweet un altro follower.

“Grazie Achille Lauro per essere un genio” – così un altro sostenitore del cantante.

