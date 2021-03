Maneskin, la foto censurata di Damiano a Sanremo 2021: ecco lo scatto rimosso da Instagram

I Maneskin sono stati censurati su Instagram per una foto di Damiano che “non rispetta le linee guida in materia di nud0”, ecco lo scatto incriminato

Sopra le righe, potenti e impavidi, i Maneskin si godono la vittoria sanremese raggiunta grazie a “Zitti e buoni”, al loro carisma e alla voglia di rivoluzione che ha conquistato tutti.

Maneskin a Sanremo, cos’è successo dopo l’esibizione

Durante la serata finale di Sanremo 2021 il gruppo ha postato sui social un post in cui invitava i fan a dar loro tutto il supporto necessario per arrivare fino in fondo, ma lo scatto è stato rimosso da Instagram.

Nell’immagine incriminata, Damiano – rapito dall’euforia per aver portato a termine una performance senza eguali – si tocca lì dove non batte il sole: il social fotografico non ha però accettato la foto rimuovendola quasi immediatamente dal feed.

Maneskin, la foto del backstage a Sanremo 2021 censurata su Instagram

La spiegazione della censura nonostante il profilo avesse la spunta blu è chiara:

“Il post non rispetta le nostre linee guida […] Abbiamo rimosso il contenuto perché viola le nostre linee guida della community in materia di nud0 e atti sessuali […] diversi gruppi di pubblico potrebbero essere sensibili”

Poco male, su Twitter la foto censurata è ancora ben visibile e stra-commentata. Pioggia di complimenti – com’era immaginabile – per il carattere da vendere che i 4 giovanissimi musicisti hanno mostrato all’Ariston e per l’innegabile sex appeal del frontman.

Da qui inizia tutto



Codice 16

Numero fisso: 894.001

SMS: 475.475.1#Sanremo2021 pic.twitter.com/GX9b9BknyH — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) March 6, 2021

Qualcuno ha cinguettato sotto lo scatto: “Damiano prendimi come prendi il microfono”.

Foto: Kikapress