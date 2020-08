Gaffe o mossa pubblicitaria? La Rai pubblica la foto di Belen e Stefano De Martino insieme per promuovere il Festival di Castrocaro

Questa sera in prima serata su Rai2 va in onda la 63esima edizione del Festival di Castrocaro. Al timone del programma, per il secondo anno consecutivo c’è Stefano De Martino che nel 2019 condusse lo show insieme alla sua ex Belen Rodriguez. Ora i due si sono lasciati da qualche mese, ma a Viale Mazzini forse la notizia è sfuggita. Già perché la coppia è apparsa sulla pagina di RaiPlay dedicata alla kermesse musicale, lasciando intendere che sarà sul palco anche quest’anno. Gaffe o trovata pubblicitaria?

Festival di Castrocaro, Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme ma è un errore

Chi ha visitato la pagina web dedicata alla programmazione dei canali Rai, arrivando allo spazio dedicato al Festival di Castrocaro, in onda giovedì 27 agosto su Rai2, avrà pensato di non essere abbastanza informato.

Ma gli utenti non si sono persi alcuna notizia sui protagonisti indiscussi del gossip estivo: Belen e Stefano De Martino non sono tornati insieme e non lo faranno neanche stasera per lavoro.

Quella foto, pubblicata sulla guida tv online di Viale Mazzini, però, trae in inganno: perché è stata utilizzata quell’immagine dello scorso anno quando i due erano felici e condussero insieme il programma?

La foto è una gaffe o una trovata pubblicitaria?

Forse una svista, un errore, perché nessuno vuole pensare che in Rai si ignori la fine della storia d’amore tra il conduttore e la showgirl argentina. O, probabilmente, consci dell’interesse che il pubblico nutre per la coppia, i responsabili della programmazione hanno pensato di usare la foto del Festival di Castrocaro dell’anno scorso come strumento di marketing, per promuovere lo show.

Chi si perderebbe una trasmissione in cui la coppia più chiacchierata del momento si trova a lavorare sullo stesso palco?