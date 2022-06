Ferragnez 2, si gira prima del concerto di Milano? Quel dettaglio notato durante le prove con Fedez, Leone e Vittoria

The Ferragnez 2: spuntano le telecamere al concertone Love Mi di Milano. Sono cominciate le riprese della seconda stagione della docuserie?

Il 28 giugno 2022 a Milano in Piazza Duomo si terrà Love Mi, il concerto benefico voluto da Fedez e che vedrà la reunion del rapper con J-Ax: in molti hanno notato che potrebbe essere l’occasione per la registrazione di The Ferragnez 2, la seconda stagione della docuserie sulla coppia social più famosa d’Italia.

LEGGI ANCHE :– Fedez, pioggia a Milano: il concerto si terrà lo stesso? Gli ultimi aggiornamenti

Il concertone organizzato da Fedez il 28 giugno in Piazza Duomo a Milano vedrà cominciare le riprese di The Ferragnez 2? Photo Credits: Kikapress

The Ferragnez 2: riprese cominciate al concertone di Milano?

Andiamo con ordine. Il concertone di Milano potrebbe essere l’occasione perfetta per le riprese di The Ferragnez 2 grazie all’effetto nostalgia della reunion tra Fedez e J-Ax. Inoltre, Chiara Ferragni è stata avvistata insieme ai figli Leone e Vittoria nei dintorni del palco durante il soundcheck e le prove dello spettacolo previsto per il 28 giugno (tutto ripreso dalle telecamere).

Tante le telecamere in giro, anche se si tratta di un dettaglio non veramente significativo, dato che il concerto sarà trasmesso in tv su Mediaset Infinity e su Italia Uno. L’hype del grande evento, però, c’è tutto. E come ospiti sono comparse in giro (viste da VeryInutilPeople) le due tiktoker ed ex concorrenti di Pechino Express Anna Ciati e Giulia Paglianiti.

Riprese cominciate ufficialmente? Ecco quando uscirà la seconda stagione della serie su Fedez e Chiara Ferragni

Le riprese di The Ferragnez 2, ad ogni modo, sembrano essere cominciate alla grande e, pioggia permettendo, il concerto Love Mi di martedì 28 giugno le vedrà cominciare (almeno ufficiosamente).

Per ora sappiamo solo che la docu-serie di Prime Video è stata confermata da Amazon e che dovrebbe uscire sulla piattaforma streaming tra la fine del 2022 e i primi del 2023.

Photo Credits: Kikapress