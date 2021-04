Felicissima sera, chi si è congratulato e chi no: ‘Mara Venier ci ha urlato…’

Felicissima sera giunge al termine e conferma il successo di Pio e Amedeo. E il duo confessa che qualcuno si è congratulato con loro

Venerdì 30 Aprile ultima puntata per ‘Felicissima Sera‘, lo show del duo comico Pio e Amedeo che ha riscosso grande successo. E se Mediaset aveva chiesto una puntata in più, alcuni conduttori si sono complimentati con il duo mentre altri no.

A raccontarlo sono stati proprio loro dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Tra i primi a congratularsi è stato Carlo Conti. Il suo Top Dieci ha perso la ‘battaglia’ degli ascolti contro Felicissima sera, ma ancora una volta ha dimostrato di essere un professionista straordinario.

“Lui è stato davvero gentilissimo: ‘Ragazzi, mi dispiace non potervi guardare perché devo lavorare’“

Anche la zia Mara ha fatto arrivare il suo sostegno a Pio e Amedeo. La Venier gli ha urlato “bravi!” e al coro dei complimenti si sono uniti anche Frank Matano, Luca Bizzarri, Angelo Pintus.

Nessun complimento sembrerebbe essere arrivato invece da Barbara D’Urso, Federica Panicucci. Chissà se le cose stanno effettivamente, magari è stata una semplice disattenzione o forse il grande successo di Felicissima Sera potrebbe aver fatto tremare la sedia di qualcuno. Ma queste sono solo supposizioni, quello che è certo è che Pio e Amedeo a sorpresa hanno conquistato il pubblico e venerdì 30 aprile chiuderanno questa prima stagione in grande stile. In attesa che arrivino notizie per un Felicissa Sera 2.

