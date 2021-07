Federico Fashion Style, quanto costa fare una piega nel nuovo salone di Napoli: la cifra non è quella che pensi

Federico Fashion Style ha aperto un nuovo salone a Napoli. Ecco quali sono i prezzi e quanto costa fare una piega da lui

Federico Fashion Style ha raggiunto un nuovo importante traguardo professionale con l’apertura di un nuovo grande salone in una nuova città: Napoli. Ma quali sono i prezzi di questo nuovo studio del celebre hair stylist? E quanto costa fare una piega?

Federico Fashion Style apre un nuovo salone al Vomero. Nel centro di Napoli girerà la quinta stagione de “Il Salone delle Meraviglie”. A stupire sono i prezzi applicati nel nuovo salone partenopeo. Photo Credits: Teti Press

Federico Fashion Style apre un nuovo salone a Napoli

Andiamo con ordine. Federico Fashion Style ha sempre più successo con il suo ‘Salone delle Meraviglie’: l’apertura di una nuova attività a Napoli lo conferma.

Dopo lo storico salone di Anzio, il celebre hair stylist ha aperto un nuovo ‘tempio della bellezza’ nella città partenopea, al Vomero, all’interno della Coin di Via Scarlatti.

Si tratta di un sito che sarà al centro della stagione 5 de Il Salone delle Meraviglie, prodotto da Pesci Combattenti e che sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati di Discovery+ e a seguire su Real Time con 20 nuove puntate.

Quanto costa una piega nel Salone delle Meraviglie di Napoli? I prezzi

Vera e propria icona televisiva, Federico Fashion Style è stato spesso al centro della polemica per i prezzi del suo salone, tanto che in molti si stanno chiedendo quanto possa costare una piega nel centro di Napoli.

Sul suo sito web, in realtà, si scopre che i prezzi non sono poi così alti come si pensa. Un semplice taglio donna costa 28 euro (che salgono a 48 se si sceglie di farsi acconciare da Federico in persona). Per Shampoo e Piega, invece, i prezzi del Salone di Napoli sembrano invece piuttosto bassi: soltanto 15 euro!

Photo Credits: Teti Press