La pupa e il secchione, Federico Fashion Style lancia frecciatina a Luca Onestini? Cosa dice durante la pausa pubblicitaria

Federico Fashion Style contro Luca Onestini a La Pupa e il Secchione Show? Ecco cosa accade durante la pausa pubblicitaria

Nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, Luca Onestini ha partecipato come ospite, causando le reazioni contrastanti di pubblico e giudici, in particolare di Soleil e di Federico Fashion Style. Ma se la reazione della Sorge è comprensibili per via della storia d’amore che hanno avuto in passato, cosa sarà mai accaduto tra l’acconciatore dei vip e l’ex tronista di Uomini & Donne?

La Pupa e il Secchione Show: Federico Fashion Style contro Luca Onestini?

Andiamo con ordine. Nel corso dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, Luca Onestini ha partecipato come ospite, rendendosi protagonista di un lungo abbraccio con suo fratello Gianmarco. Abbraccio di fronte al quale i tre giudici Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style sono rimasti completamente impassibili, tant’è che non è mancato chi li ha accusati di fare gli snob nei confronti dell’ex tronista.

Federico nervoso: cosa rivela durante la pausa pubblicitaria

Nel frattempo, durante la pausa pubblicitaria, Antonella Elia ha mandato online delle Instagram Stories che la ritraggono proprio insieme al titolare del salone delle meraviglie, al quale ha detto: “Federico ma cosa ti agiti? Ma sei stressato!”

“Le piume stanno volando – ha risposto lui – stanno cadendo tutte le piume… sono praticamente nudo. Sono stressato perché ho visto quel Tutankamon… come si chiama quello? Mi sono innervosito“.

“Hai ragione, cavolo!”, ha risposto Antonella, ma in molti si stanno chiedendo se il ‘Tutankamon’ di Federico Fashion Style non sia in realtà proprio Luca Onestini… anche perché subito dopo Antonella Elia ha parlato di un ‘ospite particolare’ e l’unico della serata, a parte Alessa Macari, è stato proprio il fratello di Gianmarco.

Insomma, non proprio l’atmosfera più tranquilla che potesse esserci!

