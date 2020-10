Dopo lo scontro con Antonella Mosetti a Live Non è la D'Urso, Federico Fashion Style sbotta su Instagram: "Markette ai parrucchieri"

Nuovo epico scontro a Live Non è la D’Urso tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. Tra il parrucchiere delle Vip e la showgirl sono volate parole grosse e la diatriba è poi continuata sui social. I due si lanciano pesanti accuse via Instagram, con tono affatto teneri. Ma vediamo cosa è successo nel salotto televisivo di Barbara D’Urso.

Federico Fashion Style e Antonella Mosetti litigano a Live Non è la D’Urso

Anche domenica 4 ottobre, a Live Non è la D’Urso è stato ospite Federico Fashion Style, che ha avuto l’ennesima discussione con Antonella Mosetti. Il motivo del contendere sarebbe un debito non pagato da parte della showgirl nei confronti dell’hair stylist delle Vip.

Lei ha sempre negato, ma lui ha portato una chat in cui smentisce la versione dell’ex gieffina. A leggerla è Barbara D’Urso: praticamente Antonella si sarebbe fatta applicare delle extension nel salone di Federico ma dopo una settimana ancora non aveva saldato tutto il conto. Restavano da pagare, infatti, ancora 600 euro, che lei sostiene di avergli invece dato ‘in nero’. Insomma, la discussione continua e sembra che nemmeno Carmelita ne riesca a venire a capo.

Le accuse sui social

Dopo la puntata di Live Non è La D’Urso, la querelle tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti è proseguita via Instagram. Nelle Ig Stories, il parrucchiere di Anzio si è sfogato, accusando le ospiti di Barbara D’Urso di essersi accordate con i propri parrucchieri per ottenere trattamenti gratuiti in cambio di pubblicità in diretta televisiva.

“Tutte che ringraziavano i parrucchieri per capelli: ragazze avrete extension gratis per tutta la vostra carriera televisiva, avete fatto uno scambio pazzesco. Io le extension non le regalo” dice con sarcasmo in un video pubblicato nelle IG Stories.

Non è da meno Antonella Mosetti che gli lancia una frecciatina al vetriolo, insinuando che non sia lui ad aver inventato la famosa tecnica dei palloncini. La showgirl mostra infatti una foto di un altro parrucchiere, risalente al 2015, che esegue proprio quel trattamento tanto vantato da Federico.