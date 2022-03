Federico Fashion Style e la frecciatina all’ex marito di Tina Cipollari: cosa dichiara sui social

Negli ultimi anni, Federico Fashion Style ha guadagnato molta notorietà, in primis grazie al suo lavoro e poi diventando una sorta di personaggio, molto gradito […]

Negli ultimi anni, Federico Fashion Style ha guadagnato molta notorietà, in primis grazie al suo lavoro e poi diventando una sorta di personaggio, molto gradito in alcuni salotti televisivi.

Basta pensare a tutte le volte che lo si vede ospite da Barbara D’Urso ma anche al suo programma Beauty Bus, in cui gira l’Italia per acconciare signore di ogni età, oppure alla sua più recente partecipazione a Ballando con le stelle.

Non tanto tempo fa, l’hair stylist era stato criticato da un collega, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari anche lui parrucchiere, che lo accusò di sfruttare social e tv e di trascurare in qualche modo la sua professione a favore della popolarità.

La risposta di Federico Fashion Style

Oggi, Federico Fashion Style è impegnato come giudice nel programma di Barbara D’Urso La pupa e il secchione show, e ha deciso di rispondere a quelle provocazioni.

Lo ha fatto attraverso le stories di Instagram: “Voglio rispondere a una provocazione che mi è stata fatta tempo fa da un mio collega. Da quando faccio la tv tralascio il mio lavoro? Sono le nove e mezza e sono ancora sul treno proprio perché non voglio tralasciare il mio lavoro e i miei clienti sono al primo posto. faccio il mio lavoro e faccio televisione, a differenza tua, che la tv non ti vuole”.

Ci saranno repliche?

