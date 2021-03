‘Quanto è cattiva’, Federico Fashion Style attacca Antonella Elia: le sue stories durante Non è la D’urso

Antonella Elia è stata la protagonista dell’ultima puntata di Non è la D’Urso, Federico Fashion style ha commentato: “Quanto è cattiva”

Che Antonella Elia sappia bene come far parlare di sé è indubbio: che sia al GF VIP, a Temptation Island o da ospite a Non è la D’Urso, l’opinionista smuove nel profondo gli animi di chi ha vicino e non è infrequente che ci scappino liti, urla e offese.

A Non è la D’Urso Antonella Elia si è sottoposta, con Pietro Delle Piane, alle sfere della verità, ma ha avuto la capacità di trasformarsi da ‘indagata’ e sotto interrogatorio a giudice spietato.

Federico Fashion Style su Antonella Elia: “Quanto è cattiva”

Come al solito, la soubrette ne ha avuto per tutti – da Rita Dalla Chiesa a Simona Izzo passando per Vladimir Luxuria o Giovanni Ciacci – e Federico Fashion Style non ha perso l’occasione per commentare la scoppiettante puntata dello show domenicale di Barbara D’Urso.

“Ma la cattiveria di questa Antonella Elia?” si chiede sconcertato il famoso hair stylist su Instagram nel sentire le repliche della stessa durante il confronto con le sfere, poi ha aggiunto: “Imbarazzante”.

Antonella Elia attaccata da Federico Fashion Style durante Non è la D’Urso

Nel corso della puntata Antonella Elia si è ritrovata anche a parlare di Samantha De Grenet, con cui durante tutto il GF VIP, e anche fuori, ha avuto abbondanti confronti, non sempre all’insegna dell’educazione per usare un eufemismo.

È UFFICIALE: Samantha De Grenet risponde ad Antonella Elia a Live #noneladurso! 🔥 pic.twitter.com/2TDueGEfYS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 15, 2021

Insomma, Antonella Elia è uno di quei personaggi che o si ama alla follia o si odia oppure si accetta così com’è… Chissà se il fidanzato, con cui pare aver chiarito tutto, ha finalmente capito com’è fatta!

Antonella Elia contro le sfere, a Live #noneladurso si parla di tutto, anche di Samantha De Grenet e dello scontro pazzesco al #GFVip! pic.twitter.com/p74ijh5ocN — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 14, 2021

Foto: Kikapress/Uff Stampa Eleonora Teti/Mediaset/EndemolShine Italy