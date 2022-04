Amici 21, ‘villaggio-vacanze’: Nunzio e il commento dell’ex marito di Veronica Peparini che fa il giro del web

L'ex compagno di Veronica Peparini, Fabrizio Prolli, va giù duro nei commenti su Amici 21, soprattutto contro Carola e Nunzio

Da quando è cominciato il serale di Amici di Maria De Filippi il talento dei giovani non è tuttavia stato messo in discussione soltanto davanti alle telecamere del programma dai professorsi, ma anche da chi era a casa a guardare la tv: non a caso, sono arrivate delle nuove dichiarazioni (talvolta sferzanti) di Fabrizio Prolli, ex compagno di Veronica Peparini, nei confronti degli allievi della scuola. Ma cosa avrà mai detto stavolta?

Amici 21: il commento di Fabrizio Prolli su Nunzio

In una serie di Instagram Stories, Fabrizio Prolli si è espresso sugli allievi di Amici 21, rispondendo alle domande dei suoi follower dopo l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi.

All’ex marito di Veronica è stato innanzitutto chiesto un giudizio sul passo a due tra Nunzio e Serena, rispetto al quale ha detto: “Se parlate del Tuca Tuca, secondo me non va valutato come prova ma come semplice ‘momento Amarcord’, una sorta di ricordo della grande Carrà. Perché commentare la performance di per sé… beh… molto villaggio vacanze“.

Ma è sullo stesso Stancampiano che l’ex della Peparini ha detto altro: “La sua personalità sta pian piano mettendo in ombra il suo modo di ballare. Ieri sera a me non è piaciuto in nessuna esibizione. L’ho preferito altre volte“.

L’ex di Veronica Peparini rincara la dose su Carola

Ma ad Amici 21, di solito, l’obiettivo di Fabrizio Prolli è sempre stata Carola. E proprio di lei è tornato a parlare nelle sue stories, dopo quei commenti che avevano fatto tanto discutere.

“Carola è carina ma niente di che. Stasera ha dimostrato ciò che pensavo. È una ballerina nella media. Esiste la danza nel mondo e poi quella della Celentano che si riferisce solo al canone del teatro classico. È rimasta indietro anni luce. Poi i fatti hanno parlato. Carola impacciata, insicura, inguardabile. Serena bella, sensuale e presente. Chiacchiere a zero” aveva dichiarato Prolli. Per poi rincarare la dose: “Carola? Molto brava sulle punte, noiosissima l’interpretazione. Fuori dal classico non regge le coreografie. Il suo samba sembrava Mercoledì Addams“. E ancora, parlando di Serena: “È una forza della natura, vorrei vederla in finale con Dario“.

Stavolta ha commentato l’esibizione tra lei e Michele, dicendo: “Era brutta con due professionisti bravi come Anbeta e Macario ed è rimasta brutta ieri sera. Mi è piaciuto l’ultimo secondo quando Michele ha utilizzato il palo con molta più dinamica. Per quanto riguarda il resto… aveva più carisma il palo“.

