Anche Fabrizio Corona tra gli ospiti di Barbara D’Urso nella prima puntata della nuova edizione di Live Non è la D’Urso. L’ex re dei paparazzi […]

Anche Fabrizio Corona tra gli ospiti di Barbara D’Urso nella prima puntata della nuova edizione di Live Non è la D’Urso. L’ex re dei paparazzi ha parlato delle sue vicende giudiziarie ma anche della sua vita privata e a un certo punto ha riempito di complimenti la conduttrice, provandoci con lei. Carmelita lo ha liquidato simpaticamente, pur stando al gioco.

Fabrizio Corona ci prova con Barbara D’Urso

Non è in studio, dove ci sono invece alcuni giornalisti che lo incalzano, ma in collegamento da casa. Fabrizio Corona torna in trasmissione da Barbara D’Urso, con cui sembrano ormai appianati i vecchi dissapori. La stessa conduttrice a un certo lo difende, descrivendolo come un ottimo padre.

Forse per ricambiare la gentilezza, Fabrizio interviene per elogiare Carmelita ma scivola in una simpatica gaffe. “Barbara, volevo dire che sei splendida, che sapere che hai 65 anni è incredibile” ha detto lui. Poi aggiunge: “Io sono single Barbara se vuoi sono disponibile”.

Peccato che di anni lei ne abbia 63 e glielo fa pure notare in maniera piccata. Poi, la D’Urso declina molto elegantemente la proposta sentimentale. “Grazie. Sono single anche io ma diciamo che sei troppo impegnativo” replica Barbara.

UN DUE DI PICCHE CHE RIMARRÀ NELLA STORIA #noneladurso pic.twitter.com/AduiDIEK4Q — FireworkCaosWalker_🌈🏳️‍🌈 (@FireworkCaos_) September 13, 2020

Il gossip sulla vita sentimentale

Poco prima, Fabrizio Corona aveva raccontato a Barbara D’Urso del suo flirt con Asia Argento. L’ex di Nina Moric ammette di essere abituato a vendere le sue storie d’amore ai paparazzi e di essere lui stesso spesso a chiamarli.

La conduttrice sgrana gli occhi e, dopo aver ricevuto quella dichiarazione d’amore in diretta, chiosa: “Quindi voleva fare la cosa mediatica anche con me?! Anche ciao. Salutami assoreta!”.

Insomma, Fabrizio ha rimediato un due di picche in diretta, ma siamo certi che sopravvivrà all’oltraggio!