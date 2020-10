The Voice Senior dovrà fare a meno di Fabio Rovazzi: il cantante avrebbe chiesto un cachet troppo alto alla Rai che ha rinunciato ad averlo come giudice

Avrebbe potuto sedersi anche lui sulla iconica poltrona girevole, ma Fabio Rovazzi non sarà tra i giudici di The Voice Senior. Il cantante di Andiamo a comandare pare abbia chiesto un compenso troppo alto alla Rai, che aveva offerto la metà della sua richiesta. La cifra a cui aveva pensato Rovazzi per partecipare al programma si aggirerebbe intorno ai 400 mila euro: un po’ troppo?

Da Viale Mazzini, si era pensato di coinvolgere anche Fabio Rovazzi come giudice di The Voice Senior, una nuova versione del noto talent show ma dedicato ad artisti musicali che hanno più di 60 anni.

Dalla Rai era così partita la trattativa per il contratto con un assegno da 200 mila euro pronto per lui. Il giovane milanese, però, ha rilanciato, aumentando considerevolmente la posta. Secondo quanto riporta Giuseppe Candela su Dagospia, il cantante avrebbe chiesto ben 400 mila euro per sedersi in giuria. Una cifra davvero alta, che Viale Mazzini, evidentemente non può permettersi.

Ma chi ha preso il posto di Fabio Rovazzi a The Voice Senior? Intanto, il programma andrà in onda in prima serata su Rai 1. A condurlo ci sarà Antonella Clerici, da poco tornata in onda (con le sue immancabili gaffe), sempre su Rai 1, con È sempre mezzogiorno. A giudicare gli attempati concorrenti del talent show, come confermato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, ci saranno Loredana Bertè, Al Bano con la figlia Jasmine, Gigi D’Alessio e Clementino.

Il programma, nata sulla scia del successo di The Voice, è particolarmente atteso e rappresenta una delle novità dei palinsesti Rai.