Estate in diretta, gaffe incredibile: cosa è accaduto durante il servizio

Gaffe incredibile a Estate in Diretta: la pubblicità parte a caso interrompendo il servizio sul dramma dell'Argentario

Va in onda una gaffe incredibile in diretta durante una puntata di Estate in Diretta. È accaduto proprio durante uno dei primi servizi della trasmissione, tanto da far subito scatenare i telespettatori sui social. Ma quale pasticcio sarà mai stato combinato nel corso del programma di Rai Uno? E come avrà reagito il pubblico a casa?

Estate in diretta: la gaffe durante il servizio sul dramma dell’Argentario

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso della puntata di Estate in Diretta del 25 luglio 2022, in onda su Rai Uno, la regia del programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini si è resa protagonista di una gaffe che ha dell’incredibile.

Durante un servizio sull’incidente dell’Argentario e il drammatico scontro tra due barche che ha causato la morte di un uomo, 4 feriti e una donna dispersa, ad un certo punto, è partita la pubblicità in maniera del tutto inaspettata, interrompendo la trasmissione di un’intervista ad un testimone.

Ma non è finita così. Anzi, il pasticcio si è rivelato ancora più grosso quando, al ritorno in diretta, il servizio non è stato ripreso da dove era stato interrotto, ma completamente a caso in un altro punto…

I commenti dei telespettatori di fronte alla confusione della Regia

“Che confusione in regia: parte la pubblicità e poi servizi random“, ha scritto una persona su Twitter. E un altro ha commentato dicendo che sicuramente vedremo questa gaffe di Estate in Diretta nel celebre contenitore di Rai Tre Blob.

In effetti, di fronte ad un evento tanto drammatico e toccante anche per gli stessi conduttori del programma, è stato alquanto surreale assistere ad un errore tanto marchiano.

