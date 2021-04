Alessia Marcuzzi ed Enrico Papi: ecco perché non li vedremo iniseme alla conduzione della nuova stagione di un noto programma

Enrico Papi, volto amato della tv e conduttore di programmi di successo, sarebbe stato contattato per condurre la nuova edizione di Scherzi a Parte. Al suo fianco ci sarebbe dovuto essere un volto femminile altrettanto amato: quello di Alessia Marcuzzi.

LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Name that tune su Tv8: il siparietto divertente di Rocco Siffredi. Cosa vedremo

A quanto pare però, l’accoppiata sarebbe saltata per un rifiuto della conduttrice. Il motivo? stando ai rumors uno screzio tra i due avvenuto qualche tempo fa.

Pare che Enrico Papi fosse stato scelto come naufrago dell’Isola dei Famosi in un’edizione condotta dalla Marcuzzi. In un primo momento Papi avrebbe accetto salvo poi tirarsi indietro all’ultimo per partecipare ad un altro show: Ballando con le stelle.

Se resta incertezza su chi vedremo alla conduzione, resta la certezza che una nuova edizione di Scherzi a Parte sta per arrivare.

@kikapress