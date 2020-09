Ci sarà anche Emma Marrone nella nuova edizione di X Factor 2020: un grande salto per la cantante salentina, che ha spiegato così le differenze fra XF e Amici

Partirà giovedì 17 settembre la nuova stagione di X Factor: giuria completamente rinnovata, conduttore confermatissimo, nuove location e tanta voglia di rimettere al centro l’unica cosa che conta, la musica.

Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika sono i quattro giudici dell’edizione, il cui claim recita “Back to music”: l’attenzione quest’anno sarà puntata non solo sulla voce, ma anche sulla scrittura, la composizione, la produzione musicale.

Emma Marrone X Factor e Amici, le differenze

Tra le novità assolute, Emma Marrone in giuria: c’è grande curiosità sulla cantante, per anni una creatura di Amici di Maria De Filippi, dove è sbocciata artisticamente ed è continuata a tornare come coach, nota per il suo carattere grintoso e per l’abitudine a non mandarle a dire a nessuno.

Emma ha risposto così a chi le chiedeva le differenze fra i due talent: “Non ci sono grandi differenze. Sono entrambi due talent che credono nei giovani e che danno la possibilità di affermarsi. Sono io che sono diversa”

Diversa, ma in che senso? “Come quando sei piccola e vivi con i tuoi genitori, ti tengono per mano, e poi a un certo punto li saluti per rischiare. Ho fatto delle esperienze in una famiglia che è e sarà per sempre un porto sicuro perché mi stimano e mi hanno visto nascere da zero. Maria mi ha visto realizzarmi, combattere le mie battaglie, evolvermi. Sto iniziando a non avere paura di prendere le mie scelte e lavorare in posti diversi. Non c’è una differenza sostanziale tra i due talent. Entrambi sono fatti da belle persone che credono nei sogni degli altri. La cosa diversa sono io: sono cresciuta, non ho più paura”

Sono moltissimi i fan di Emma che aspettano solo di vederla all’opera: si parte giovedì 17, con le puntate dedicate alle selezioni, per approdare poi ai live che si terranno a Milano in zona expo. La scrematura delle squadre proseguirà come sempre con i Bootcamp, il temuto momento delle sedie, e la nuova fase della Last Call, l’ultima possibilità per entrare a far parte dei 12 selezionati.