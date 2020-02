Emma Marrone a C’è Posta per te, quel dettaglio in puntata divide il pubblico

Emma Marrone torna a C'è Posta per te per fare una sorpresa a una ragazza, ma qualcosa non va giù al pubblico a casa.

Emma Marrone è tornata a C’è Posta per te, dove ha fatto una sorpresa ad una sua fan. Tuttavia, nel corso della sua ospitata non tutto sembra essere andato come doveva e, anzi, è comparso un dettaglio che a molti telespettatori non è andato affatto giù. Cosa sarà mai successo durante la trasmissione di Maria De Filippi?

LEGGI ANCHE: — Le tinture per capelli provocano il tumore al seno? Emma Marrone svela la verità detta dai medici

Le bellissime parole di Emma da Maria De Filippi

Andiamo con ordine. Durante la trasmissione di Maria De Filippi, la cantante salentina è stata chiamata dal signor Pino, che ha voluto fare una sorpresa a sua figlia Lidia, che ha avuto alcuni seri problemi alla tibia.

Arrivata dunque a C’è Posta per Te insieme al papà Rosario, Emma Marrone ha spronato la ragazza con delle bellissime parole.

“So che hai paura – le ha detto – quando succedono queste cose che non sono un raffreddore, si ha paura a essere felici perché la felicità potrebbe rompersi un’altra volta. Goditela perché sei bellissima, sei fortissima, hai vinto tu. E se hai vinto una volta continuerai sempre a vincere tu”. Poi, Emma ha cantato per lei il suo ultimo singolo Stupida Allegria.

C’è posta per te: la fan di Emma Marrone non convince il web

Tutto bellissimo ed estremamente toccante, se non fosse che la ragazza sia sembrata alquanto freddina nei confronti della cantante. Proprio per questo in molti, su Twitter, hanno cominciato a chiedersi se Lidia sia davvero una fan di Emma…

“Questa ragazza neanche sapeva chi fosse Emma secondo me”, ha twittato una telespettatrice, a cui ha fatto eco un altro ospite: “Ma alla ragazza piace davvero Emma? Comincio ad avere dubbi, non sono più contenti come nelle scorse edizioni”.

E ancora: “Emma è proprio la sua cantante preferita, certo, come no”. Oppure: “Non canta! Io se fossi una fan canterei!”

I telespettatori prendono le difese di Lidia

Una polemica che però non è affatto piaciuta a tanti internauti, che hanno subito preso le difese di Lidia.

“Raga si, è una fan di Emma. È semplicemente una ragazza particolarmente educata e composta. Non lo vedete già dal modo con il quale sta seduta?”, ha scritto per esempio un’altra persona. E c’è chi invita a non soffermarsi sulle apparenze: “Possibile mai che dovete criticare sempre senza invece pensare che la ragazza sia timida, è frastornata da mille emozioni, non sta capendo nulla e non che non apprezzi di aver conosciuto Emma? Non soffermatevi alla superficie! Magari non sa esternare le sue emozioni”.

In realtà, però, per capire quale fosse la felicità di Lidia nell’aver incontrato Emma Marrone a C’è Posta per te, è bastato notare il suo sorriso… E voi? Come la pensate?

Foto: Red Communications