Elisabetta Gregoraci si confida al GF Vip: “Per Briatore ho sacrificato la mia vita”. Ma Selvaggia Lucarelli la critica: "Vive negli agi"

Tempo di confidenze per Elisabetta Gregoraci al GF Vip. La showgirl calabrese si lascia andare a una intima confessione durante una chiacchierata con alcune sue coinquiline. Ely parla della sua lunga relazione con Flavio Briatore, durata 13 anni e delle difficili scelte che ha dovuto fare per stare con uomo così impegnativo come lui. Ma c’è chi la critica per quelle sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: — Elisabetta Gregoraci a letto con Pier Paolo: ‘Poi pensano male’. Cosa è successo tra i due stanotte

GF Vip, Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore

All’epoca la loro relazione fece molto discutere vista anche la notevole differenza d’età tra i due: lui è più grande di lei di 30 anni. Ma quel dettaglio anagrafico e le polemiche che ne seguirono non fermarono il loro amore, tant’è che si sposarono e hanno avuto anche un figlio.

A Matilde Brandi e Stefania Orlando, nella casa del GF Vip, Elisabetta Gregoraci, oggi single, confida che non è sempre stato tutto così semplice per lei. “Avevo 24 anni, ero una ragazzina e gestire un uomo come lui non è facile” afferma.

Ho dovuto fare delle scelte, ho rinunciato a delle cose televisive, ho cambiato la mia vita e l’ho seguito. Un uomo come lui non puoi lasciarlo solo, aveva cose importanti, viaggiava in tutto il mondo. Io ho dovuto “sacrificare” le mie cose per stare accanto a un uomo così. L’ho dovuto seguire nei suoi ruoli ed è sempre stato abbastanza impegnativo. Era una vita di pubbliche relazioni, una volta sono stata invitata alla casa Bianca ma non ci sono andata perché stava male mio figlio.

Elisabetta Gregoraci ammette di di sentire qualche mancanza nella sua vita. “Ho imparato tante cose, ho viaggiato molto, ho conosciuto molte persone. Ci sono molte cose belle però me ne ha tolte altre” ha aggiunto sempre riguardo alla relazione con Briatore. Quello che davvero è mancata alla 40enne di Soverato è la spensieratezza ed è per questo che ha accettato di partecipare al reality show di Canale 5, consapevole che comunque non sia la vita reale.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli

Le parole di Elisabetta Gregoraci al GF Vip non sono passate inosservate. Qualcuno ha provato tenerezza per la 40enne calabrese, altri invece hanno criticato il suo discorso. Selvaggia Lucarelli, ad esempio, ha scritto un pezzo piuttosto duro nei suoi confronti su TPI.

Dichiarazioni francamente insopportabili che catapultano le donne indietro di qualche era geologica e che vengono pronunciate con quel tono da piagnisteo ma con la fierezza nello sguardo di chi si è immolata per una nobile causa (…) Queste sono donne che hanno barattato la loro indipendenza in cambio di una vita agiata, la piega da Coppola, lo shopping in Montenapoleone, l’aereo privato, l’attico a Montecarlo o a Torino, le cene con l’emiro, le vacanze alle Maldive o in Kenya. Legittimo, per carità, ma non è che poi quando la festa finisce te ne lamenti con l’aria dell’ancella consunta.

Secondo Selvaggia, Elisabetta ha ancora una vita agiata e fatta di privilegi, alla quale non ha mai rinunciato.