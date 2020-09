Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore contrario al GF Vip: ecco perchè non vuole farla partecipare

Elisabetta Gregoraci parteciperà al prossimo GF VIP, ma Flavio Briatore sembra non essere proprio entusiasta del suo ingresso al reality. Ecco perché.

Il prossimo 14 settembre Elisabetta Gregoraci entrerà nella casa del GF Vip, per la prossima edizione del reality di casa Mediaset: ma per l’ex moglie di Flavio Briatore non è tutto rose e fuori. È infatti venuto fuori che l’imprenditore non sia assolutamente favorevole alla sua partecipazione al programma. Ma quale sarà il motivo di questa contrarietà?

Elisabetta Gregoraci al GF VIP: Flavio Briatore è contrario?

Dopo 13 anni di storia d’amore con Flavio Briatore, dunque, Elisabetta Gregoraci è pronta a rimettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia, partecipando al nuovo GF Vip di Alfonso Signorini. Una partecipazione inedita che già non manca di causare polemiche (vi ricordate di quello che accadde a Sanremo?). Ma secondo il settimanale Nuovo, la decisione di Elisabetta non gode affatto dei favori del patron del Billionaire.

“Briatore, che ama ancora la Gregoraci, non vuole vederla nella casa più spiata d’Italia”, titola infatti il magazine di Riccardo Signoretti. Il motivo sembrano essere i dettagli sulla separazione tra Flavio e la bella Elisabetta, tenuti finora assolutamente segreti.

Al Grande Fratello Vip la Gregoraci potrebbe rivelare alcuni dettagli inediti

In realtà, l’ostacolo maggiore alla sua partecipazione è il figlio Nathan Falco, avuto proprio da Briatore. In un’intervista al Corriere della Sera la Gregoraci ha svelato la sua difficoltà a lasciare a casa un bambino di 10 anni, considerandola però un’esperienza formativa importante.

Tutto è pronto quindi: Elisabetta Gregoraci prenderà di sicuro parte al prossimo GF Vip, che Flavio Briatore sia d’accordo o no. Chissà se davvero verranno fuori i dettagli sulla loro lunga storia d’amore e, forse, anche quelli sulla loro separazione… Quello che sappiamo è che ci sarà tanto di cui parlare. E magari presto anche lo stesso Briatore potrebbe dire la sua sulla partecipazione dell’ex moglie al reality show di Canale 5.

foto: Kikapress