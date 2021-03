È stato un weekend decisamente intenso per Elettra Lamborghini contesa tra Rai e Mediaset, tra Verissimo di Silvia Toffanin dove ha sponsorizzato la partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e Domenica In.

Peccato che giunta nel salotto della zia Mara, la cantante abbia palesato un certo malessere fisico confessando di non riuscire a muovere il collo nonostante l’applicazione di creme e massaggi da parte di un osteopata.

La conduttrice ha in effetti visto la sua ospite particolarmente sofferente tanto da decidere di mettere fine all’intervista prima di quanto concordato.

La Venier ha anche mandato in onda le prove della performance di Elettra poiché lei era impossibilitata a muoversi, poi le ha donato un mazzo di fiori strappandole la promessa di recuperare la chiacchierata quando si sentirà meglio.

Leggi anche: >> Domenica in, Barbara D’Urso reagisce così all’imitazione da Mara Venier: cosa ha detto su Canale 5

“C’è il medico che ti aspetta, mi dispiace vederti così e non voglio trattenerti di più. Tornerai e faremo una lunga chiacchierata. Le prove di ieri mandiamole per la gioia dei nostri telespettatori, poi il medico è pronto col punturone. […] Vedo che stai soffrendo e non voglio essere invadente, c’è il medico pronto qua fuori. Non ti preoccupare, ce la fai a prendere i fiori?”