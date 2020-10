A Storie Italiane si parla di Chiara Ferragni ma Eleonora Daniele si scaglia contro l'influencer, difesa invece da Simona Ventura

Eleonora Daniele non è una fan di Chiara Ferragni. Almeno così è parso di capire guardando la puntata di Storie Italianedi lunedì 12 ottobre, a poche ore dalla messa in onda del documentario sulla vita dell’influencer su Rai2. Secondo la conduttrice, in questo momento di emergenza sanitaria, Chiara dovrebbe essere più incisiva sui social, ma Simona Ventura che l’ha intervistata, ospite del programma, non è d’accordo. E anche su Twitter gli utenti insorgono.

LEGGI ANCHE: — Chiara Ferragni contro il GF Vip: la batosta dello share parla chiara. Quanto ha totalizzato l’influencer con il suo documentario

Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni

La scelta di Rai2 di trasmettere Chiara Ferragni Unposted è stata certamente coraggiosa e innovativa. La rete ha provato a intercettare quel pubblico giovane e giovanissimo che non fa più a meno dei social, proponendo un contenuto che parla di uno degli idoli del web del momento.

Ed è proprio di Chiara Ferragni che si parla a Storie Italiane, anche per promuovere la messa in onda del docufilm, ma Eleonora Daniele non sembra avere particolare simpatia per l’influencer. In particolare, secondo la conduttrice, l’imprenditrice milanese potrebbe fare di più per sensibilizzare i giovani sul Covid.

“Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani… sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, che è così conosciuta, amata, eccetera, eccetera, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi? Ovvero qualche messaggio in più, oggi, dovrebbe arrivare?”

Simona Ventura difende Chiara

Simona Ventura però non è d’accordo con Eleonora Daniele e si schiera con Chiara Ferragni. La conduttrice, in particolare, ricorda l’impegno dei Ferragnez durante la fase iniziale della pandemia. “È stata la prima a fare una raccolta fondi per aprire un reparto di terapia intensiva quando non conoscevamo il nemico che stavamo andando a combattere… Milano era nell’occhio del ciclone. Ha fatto molto per la città” sottolinea SuperSimo.

C’è poi da dire che Chiara si è più volte schierata contro le fake news sul Covid, invitando i suoi colleghi influencer, soprattutto americani, a veicolare messaggi corretti sui social.

Anche su Twitter, molti telespettatori criticano la posizione della conduttrice. “Eleonora Daniele non ha esattamente chiaro cosa fa e cosa ha fatto Chiara Ferragni in questo periodo di Covid” osserva qualcuno.

Un altro utente sottolinea: “Chiara Ferragni non può avere il peso dell’intero paese sulle sue spalle. Il senso civico deve essere impartito dalla famiglia e non dalle influencer. Queste dichiarazioni me le aspetto da chi si improvvisa giornalista”.