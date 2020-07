Elena Sofia Ricci torna nei panni di Suor Angela sul set di Che Dio ci aiuti 6: ecco il post su Instagram che sta facendo impazzire i fan

Sono finalmente iniziate le riprese di Che Dio ci aiuti 6, fortunata fiction di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci. Ad annunciarlo, a sorpresa, la stessa attrice su Instagram che si è mostrata sul set nei panni dell’iconica Suor Angela. Con lei anche Francesca Chillemi, che vestirà nuovamente i panni della simpatica Azzurra. I fan, neanche a dirlo, sono andati in visibilio.

Elena Sofia Ricci torna sul set di Che Dio ci aiuti 6

La pandemia da coronavirus aveva bloccato le riprese della nuova, attesissima stagione di una delle serie tv più amate, capace di macinare ascolti anche in replica. Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 erano previste per il prossimo mese di ottobre, ma la produzione ha iniziato a girare solo ieri, 30 giugno, quindi la programmazione è prevista per la primavera 2021.

L’importante, però, è sapere che finalmente l’amatissimo cast, capitanato da Elena Sofia Ricci, è tornato sul set, come mostra il post dell’attrice su Instagram. “Arieccoci” scrive nella caption condividendo con i fan la gioia di essere tornata davanti alle telecamere. Al suo fianco anche Francesca Chillemi, che interpreta la bella e simpatica Azzurra.

Conferme e graditi ritorni nel cast

Tra le novità della nuova stagione della fiction, il ritorno di uno dei personaggi più amati, Monica. Ad interpretarla, ovviamente, Diana Del Bufalo, che non si era vista nella stagione precedente. È stata proprio lei a rivelare il suo coinvolgimento nelle riprese, pubblicando su Instagram le foto dei nuovi copioni.

E per un gradito ritorno, nel cast di Che Dio ci aiuti 6, a far compagnia a Elena Sofia Ricci, ci sono delle piacevoli conferme, a partire da Valeria Fabrizi, storica interprete di Suor Costanza. Il pubblico ritroverà sicuramente anche Gianmarco Taurino (Nico), mentre dovrebbe essere confermata l’uscita di scena Gabriele e Valentina, che avevano il volto, rispettivamente di Cristiano Caccamo e Arianna Montefiori.