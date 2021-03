È ufficiale: ci sarà una seconda stagione di Leonardo

Ospite di RTL 102.5, l'Ad di Lux Vide Luca Bernabei annuncia: ci sarà una seconda stagione di Leonardo e parlerà del suo periodo a Roma.

Luca Bernabei, Amministratore delegato della Lux Vide, è intervenuto in diretta su RTL 102.5, Radio Zeta, Radiofreccia RTL 102.5 NEWS per raccontare la fiction Rai ‘Leonardo‘ che dal 23 marzo è arrivata su Rai Uno.

Prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e con Sony Pictures Television la serie ha riscosso al suo debutto un grande successo.

LEGGI ANCHE:– Leonardo, le anticipazioni della seconda puntata: cosa accadrà

“Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e siamo super felici e non era scontato con una cosa che parlava di arte e cultura ed è la dimostrazione che si può raccontare belle storie importanti anche per il grande pubblico, se gli offri belle cose, il pubblico le guarda” Luca Bernabei

L’AD è tornato poi a parlare delle polemiche scaturite nei giorni seguenti alla messa in onda dei primi 2 degli 8 episodi complessivi. La storia non è priva di libertà narrative che hanno fatto storcere il naso a molti; su tutti la storia dell’omicidio di Caterina da Cremona personaggio mai esistito ed interpretato da Matilda De Angelis.

“Non abbiamo inventato più di tanto, abbiamo creato la storia dell’omicidio che però serve perché attraverso questa accusa mossa a Leonardo si esplora la sua mente e la sua anima, è un espediente narrativo. La fiction racconta gli spazi bianchi e riempie gli spazi neri. La storia c’è tutta, in ogni puntata racconteremo un suo capolavoro, e anche degli aspetti della sua vita, come l’essere stato abbandonato dal padre”

Bernabei da poi un annuncio in diretta che molti aspettavano di sentire: arriverà anche una seconda stagione “che racconta di un Leonardo segreto a Roma”.

C’è un altro sogno nel cassetto dell’amministratore delegato: fare una serie Tv su Michelangelo, che possa esplorare il suo rapporto con il Papa durante la realizzazione del Giudizio Universale nella cappella Sistina. Non resta che aspettare per vedere se il progetto prenderà forma e guardare nell’attesa i due nuovi episodi di Leonardo martedì 30 marzo su Rai Uno. (qui le anticipazioni)

Crediti foto@Ufficio Stampa