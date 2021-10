È sempre mezzogiorno, critiche per Antonella Clerici sull’assenza in tv: cosa è successo nella puntata di oggi

È sempre mezzogiorno di lunedì 25 ottobre 2021 non è andato in onda in diretta: il motivo è uno sciopero dei lavoratori RAI

Piovono le critiche su È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici che nella puntata del 25 ottobre non è andato in onda in diretta. Ma cosa è successo? Per quale motivo la divina Antonellina non si è presentata all’appuntamento con i telespettatori?

È sempre mezzogiorno del 25 ottobre non va in diretta: ecco il motivo

Andiamo con ordine. Guardando la puntata di È sempre mezzogiorno di lunedì 25 ottobre, molti telespettatori si sono accorti che ricette, battute e situazioni erano identiche a qualcosa già andato in onda, scoprendo loro malgrado che l’appuntamento mattutino – stavolta – non era in diretta ma in replica.

Il motivo, a quanto pare, è uno sciopero dei lavoratori del Centro Produzione TV Rai di Milano, che ha impedito la possibilità che il programma potesse andare in onda in diretta al consueto orario.

Lo sciopero blocca la trasmissione della Clerici: telespettatori infuriati con la Rai

La situazione, quindi, ha spinto la Rai a mandare in onda una sorta di best of della trasmissione di Antonella Clerici, per una scelta che ha fatto andare in bestia i telespettatori, riversatisi in massa sui canali social del programma e della rete.

In molti hanno accusato la Rai di non aver fatto alcun cenno allo sciopero, né al fatto che È sempre mezzogiorno non fosse in diretta, facendo venir meno il legame di fiducia con i telespettatori. Qualcuno si è addirittura spinto a immaginare una sorta di complotto volto a “censurare” lo sciopero. Quel che è certo è che la trasparenza è venuta senz’altro meno. Riuscirà la Clerici a recuperare?

