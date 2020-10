È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici rischia il flop e si butta su politica e Covid: Lucio Presta critica la scelta

È sempre mezzogiorno rischia il flop: il programma di Antonella Clerici si occupa anche di politica e Covid. Ecco l’appello di Lucio Presta al direttore di Rai 1.

Non sta andando bene È sempre mezzogiorno, il nuovo programma di Antonella Clerici che da quest’autunno va in onda al posto dello storico La prova del cuoco: un mezzo flop dal quale la conduttrice sta tentando di uscire in tutti i modi seguendo una nuova linea ma non riuscendo ad ottenere nemmeno i favori del suo storico pubblico. Ma cosa starà mai combinando Antonellina?

È sempre mezzogiorno è un flop? La nuova linea del programma

Andiamo con ordine. Per cercare di recuperare dagli ascolti costantemente in calo del suo È sempre mezzogiorno ed evitare il flop, la Clerici ha optato per un format leggermente diverso, inserendo alcuni elementi meno leggeri, come la politica e soprattutto l’emergenza Covid-19.

Tra i suoi nuovi ospiti c’è stata ad esempio Sara Caponigro, medico di base dell’ASL Roma, che ha fugato alcuni dubbi sulle differenze tra i termini “isolamento” e “quarantena”, finendo a parlare di Covid-19 anche in un programma che dovrebbe essere dedicato alla cucina.

Apriti cielo! Molti fan si sono detti molto delusi da questa nuova impostazione del programma della Clerici, accusandola di aver preso una piega del tutto simile quella di altre trasmissioni Rai, come Storie Italiane e Oggi è un altro giorno, senza tuttavia risollevare i dati d’ascolto già bassi (fermi intorno al 12%).

Lucio Presta critica la Clerici e il direttore di Rai Uno

Tra i vari commenti è comparso anche quello di Lucio Presta, che su Twitter ha fatto un appello a Stefano Coletta, direttore di Rai Uno: “Ma se a Uno Mattina fanno cucina, conserve, ricette, etc… A mezzogiorno facciamo politica e Covid? Basta saperlo! Testata Tg1 o cooking? Antonella Clerici oggi collegamenti con ospedali e Chigi”.

In effetti, la questione è spinosa e potrebbe portare a una nuova rivoluzione in Rai. D’altronde, era proprio Antonella Clerici quella che avrebbe dovuto risollevare gli ascolti della rete ammiraglia della tivù di Stato: sarà addossata a lei la colpa di questo nuovo flop?

Foto: Ufficio Stampa Rai