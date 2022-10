‘Drag Race Italia’, Nancy Brilli e Ludovico Tersigni ospiti della seconda puntata

Nancy Brilli e Ludovico Tersigni sono gli ospiti della seconda puntata di 'Drag Race Italia', in onda il 27 ottobre su discovery+.

La seconda puntata di Drag Race Italia sarà disponibile da giovedì 27 ottobre, in esclusiva per l’Italia solo su discovery+. Per la seconda puntata, il bancone della giuria farà spazio anche a due ospiti d’eccezione: l’istrionica Nancy Brilli e l’eclettico Ludovico Tersigni. Intanto prosegue la gara tra le partecipanti Aura Eternal, La Diamond, Gioffrè, Nehellenia, Obama, Panthera Virus, La Petite Noire, Skandalove e Tanissa Yoncè, rimaste in 9 dopo l’eliminazione di Narciso che nella prima puntata ha dovuto abbandonare il main stage, vedendo così infrangersi il sogno di diventare la prima Italia’s First Drag Superstar.

Dopo una prima puntata all’insegna di glitter e paillettes, le drag queen si sfideranno in una divertentissima Mini-challenge. Si tratta di Drag comanda colore ed il mantra della puntata sarà drag colorata – drag fortunata.

Nella Maxi-Challenge, invece, saranno alle prese con una prova di recitazione, un grande classico di Drag Race: la Telenovela. Chi saprà convincere i giudici nel ruolo di attrice soap? Tutte pronte poi per la sfilata dando il loro meglio con un look pieno di colori. Le concorrenti porteranno sul palco un outfit ispirato a un fiore e creare tutte insieme, idealmente, un grande prato fiorito.