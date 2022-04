Don Matteo, il retroscena su Terence Hill che in pochi sanno: cosa aveva chiesto alla RAI

Terence Hill ha rivelato un retroscena sull'addio a Don Matteo e su una sua richiesta non accolta dalla Rai: ecco cosa ha dichiarato

Il 22 aprile 2022 è andata in scena l’ultima puntata di Don Matteo 13 con Terence Hill come protagonista. Dopo vent’anni, lo storico volto del cinema e della tv italiana lascia così definitivamente una serie che ha raccolto tanto affetto e tanto successo. Ma l’attore ha anche fatto una rivelazione su un retroscena e su una particolare decisione della Rai che avrebbe favorito la sua decisione di lasciare la fiction.

Quel retroscena su Don Matteo 13: la rivelazione di Terence Hill

“Non è prevista una puntata sull’uscita di scena di Don Matteo, non ci saranno lacrime e abbracci. Raoul arriverà nel quinto episodio e in seguito si capirà che tipo di legame lo unisce al mio personaggio. È proprio Don Matteo ad averlo scelto come suo successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio”, aveva spiegato tempo fa Terence Hill al Corriere della Sera. Parole che fanno il paio con un’altra certezza: Don Matteo potrebbe tornare in futuro, almeno per un cammeo, in quanto il personaggio non muore, esce semplicemente di scena.

Tuttavia, a Che Tempo che Fa del 27 marzo, lo stesso Terence Hill ha rivelato che in realtà alla base della decisione di lasciare la serie c’è anche una scelta della Rai: “Io avevo desiderio di fare quattro Don Matteo all’anno, tipo Montalbano. La Rai giustamente ha detto che loro non potevano rinunciare al format. E anche io ho detto che non avrei potuto rinunciare alla mia famiglia e andarla a trovare, stare con loro… Otto episodio l’anno significa lavorare tutto l’anno senza fare altro. E così è andata… Sono molto contento però ma sono contento che Raoul Bova sarà bravissimo e perfetto”.

In parole povere, l’attore non avrebbe voluto abbandonare il personaggio. Ha però dovuto farlo per esigenze di produzione… I fan perdoneranno la perdoneranno mai?