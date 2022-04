Don Matteo, Nino Frassica e lo scherzo alle cabine telefoniche: cosa rivela ad Amadeus 

Nino Frassica promuove Don Matteo e fa ridere tutti con lo scherzo che metteva in scena da giovane

La nuova serie di Don Matteo, la tredicesima, ha finalmente debuttato sui canali Rai con il primo attesissimo episodio: anche negli altri programmi della rete si parla del grande ritorno, e di quello che nei prossimi episodi sarà l’addio ufficiale di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova, che interpreterà Don Massimo.

Nino Frassica, uno dei grandi protagonisti di Don Matteo da anni ormai, ha partecipato al gioco de I Soliti Ignoti Speciale per promuovere la tredicesima e nuovissima serie. Tra le identità da identificare è apparsa una signora che nella vita ha una galleria di modernariato.

Amadeus, per introdurre la professione della signora, ha fatto vedere un vecchio telefono a gettoni e da qui Nino Frassica ha deciso di raccontare un episodio della sua gioventù.

Nino Frassica e lo scherzo esilarante delle cabine telefoniche

Frassica raccontato che da ragazzino a Messina si metteva dentro le cabine telefoniche e faceva finta di telefonare, nonostante in realtà i telefoni fossero rotti. Prima faceva aspettare le altre persone fuori dalla cabina, poi le faceva arrabbiare dato che ovviamente tutti si accorgevano dello scherzo e che i telefoni erano fuori uso, rendendosi conto di aver fatto la fila senza motivo, ma lui nel frattempo era già scappato.

Gli spettatori hanno apprezzato molto il racconto e come sempre la comicità di Frassica: “Meravoglioso e unico come sempre Nino Frassica anche nel racconto dello scherzo che faceva da ragazzo a Messina nelle cabine telefoniche a gettoni che non funzionavano” ha scritto un utente su Twitter.

