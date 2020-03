Dopo una dodicesima stagione seguitissima, il pubblico si domanda se ci sarà Don Matteo 13: ecco cosa ha dichiarato Terence Hill in proposito

Don Matteo 13 pare sia attesissimo dai telespettatori. L’ultima puntata della dodicesima stagione ha registrato ascolti record: 6.682.000 telespettatori, pari al 25.2 % di share, con la reazione social impressionante di quasi 30.000 Tweet col tag #DonMatteo12. Il finale di stagione, trasmesso giovedì 19 Marzo, è stato ricco di colpi di scena. Dalla rinuncia di Don Matteo alla nomina di cardinale alla finta morte di Anna Olivieri, l’intreccio ha lasciato il pubblico col fiato sospeso.

Ci si domanda: la nuova stagione si farà?

Le dichiarazioni di Terence Hill su Don Matteo 13

Dopo voci insistenti che volevano la dodicesima stagione come ultima della serie, arrivano le dichiarazioni di Terence Hill a ribaltare la situazione. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha detto

questa non sarà l’ultima stagione. Questo è un personaggio che potrebbe andare avanti all’infinito

Nella stessa intervista Nino Frassica, interprete del Maresciallo Nino Cecchini, rincara la dose:

Don Matteo 12 è l’ultima solo in ordine cronologico. Abbiamo fatto dodici, perché non dovremmo fare tredici? Per mandarmi via, mi devono cacciare!

A giudicare dalle loro parole sembra proprio che Don Matteo 13 si farà. Naturalmente non ci sono conferme ufficiali. Inoltre le produzioni televisive e cinematografiche al momento sono ferme a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Non c’è modo di sapere quando potrebbero avere inizio le riprese. A proposito di questo periodo di stop, Nino Frassica ha voluto precisare:

Ne approfitterò per riposarmi un po’ e per pensare a qualche nuovo progetto. Naturalmente in attesa di Don Matteo 13

Gli attori sembrano ben disposti a far proseguire le avventure del sacerdote in bicicletta più famoso d’Italia. Non resta che aspettare la fine di questo periodo incerto e le conferme da parte della rete. Vi terremo aggiornati!