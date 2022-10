Domenica in, cosa è successo tra Romina Power e Mara Venier? Le risposte di Mara dopo il retroscena sulla diffida

La diffida di Romina Power a Domenica In lascia sorpresi gli spettatori: in che rapporti sono lei e Mara Venier?

A Domenica In, Mara Venier ha ospitato Loredana Lecciso per un’intervista ma prima ancora di cominciare ha spiegato di aver ricevuto una diffida da parte di Romina Power. La richiesta di quest’ultima è stata infatti quella di non nominarla durante l’ospitata.

Mara ha accolto la diffida con un grande sorriso spiegando con serenità agli spettatori e alla stessa Loredana l’accaduto. Conoscendo Romina da tanti anni, non ha perso occasione per farle in diretta tv gli auguri di buon compleanno ma non ha potuto far finta di niente davanti alla diffida ricevuta dalla ex moglie di Albano Carrisi.

“Hanno suonato il Ballo del qua qua per introdurre l’intervista della Lecciso. Che giro immenso e assurdo. Ah, la canzone è stata scelta per sfottere la diffida della Power!” ha twittato uno spettatore.

Sui social c’è chi vocifera che l’idea di ospitare Loredana Lecciso a Domenica In sia balzata in testa a Mara dopo aver saputo dell’ospitata di Romina Power a Verissimo, ma su Instagram la conduttrice ci ha tenuto a rispondere a dei commenti e a specificare che non si è trattato affatto di una ospitata “vendetta”.

Su Tv Blog, inoltre, compaiono dettagli per cui il nome di Romina non sarebbe stato mai parte della scaletta dell’intervista preparata per Loredana Lecciso a Domenica In, quindi per molti non si spiega del tutto il comportamento di Romina, che dovrebbe inoltre essere legata da una lunga amicizia proprio a Mara Venier.

Foto: Kikapress