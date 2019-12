Anche Mara Venier si è concessa una vacanza. Come la sua collega di Canale 5, Barbara D’Urso, anche la conduttrice di Rai 1 ha staccato la spina dal lavoro durante le festività natalizie. A differenza dei programmi di Carmelita, però, che riprenderanno a gennaio, quelli di Zia Mara stanno andando regolarmente in onda. Anche Domenica In, come La Porta dei Sogni, è stata registrata. Una circostanza che non ha incontrato il favore del pubblico, che pare non abbia apprezzato l’ultima puntata dell’anno.

Domenica In registrata

A rivelare, sebbene involontariamente, che Domenica In del 29 dicembre è stata registrata, è stata la stessa conduttrice. Protagonista dell’ennesima gaffe, Mara ha infatti mostrato la cartellina che aveva in mano in cui era evidente la data della registrazione, 14 dicembre, ben due settimane prima della messa in onda.

LEGGI ANCHE: — Ecco dov’era Elisabetta Gregoraci mentre andava in onda Domenica in: per sbaglio spuntano le foto su Instagram. Altro che studi Rai, lei si trovava a…

Il particolare non è sfuggito all’attento popolo del web, che è stato piuttosto critico con la scelta della produzione.

“Una puntata già registrata da 2 settimane … con Gerry Calà e Vissani a dir poco imbarazzanti … il tutto a brindare già l’anno nuovo” ha osservato una telespettatrice su Twitter.

“Anche se registrata è stata la più brutta Domenica In del 2019” cinguetta un altro utente, cui fa eco un altro telespettatore: “Infatti! Più di 3 ore dedicate all’oroscopo anche no! Grazie”.

Il precedente della scorsa settimana

Pare che quella andata in onda ieri 29 dicembre non fosse l’unica puntata di Domenica In registrata. Anche l’appuntamento precedente, ha notato qualcuno, non era in diretta.

“Altri miei feticismi tecnici televisivi. Quando una trasmissione è registrata mi piace guardare quando è stato registrato. L’unico riferimento temporale me lo dà questo orologio che segna (decifrato) le 17:15:28” ha scritto una settimana fa su Twitter un blogger mostrando un fotogramma della trasmissione.

Nel fermo immagine ‘rubato’ si vede Massimo Ceccherini, ospite della scorsa puntata, che qualcuno sostiene essere stata registrata il 19 dicembre. Un altro utente invece ipotizza che la registrazione sia del giorno precedente, ovvero il 21 dicembre perché “Ceccherini sembra vestito come ieri sera allo speciale Telethon”.