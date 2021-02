Domenica in, Ornella Vanoni fa preoccupare Mara Venier: la frase sulla sua vista, ‘vado dall’oculista’

Momenti esilaranti di paura a Domenica In: Ornella Vanoni fa un controllo della vista a Mara Venier, che finisce per spaventarsi a morte...

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In c’è stata Ornella Vanoni che, nello studio di Mara Venier, si è resa protagonista di un siparietto con tanto di ‘controllo della vista’ per la conduttrice. Ma cosa avranno mai combinato negli studi di Rai Uno?

Mara Venier e il test della vista di Ornella Vanoni: “vedo stelline nere”

Partiamo dal principio. Durante la sua ospitata a Domenica In del 31 gennaio 2021, Ornella Vanoni ha di punto in bianco fatto una sorta di test oculistico alla Venier, alla quale ha detto: “Chiudi gli occhi, cosa vedi? Non vedi giallo?”

“No – ha risposto la conduttrice – vedo stelline, stelline nere”.

“Ma allora è la macula – ha ribattuto la cantante, facendo preoccupare non poco la conduttrice – Se tu vedi delle cose nere devi farti controllare agli occhi, perché c’è qualcosa che non va. Non stai bene”.

“Mi fai star male, vado dall’oculista!”, ha concluso la Venier, che ha subito cominciato a temere il peggio per la salute dei suoi occhi.

“Certo, era mio proposito”, ha concluso la Vanoni sorridendo, facendo esplodere tutti a ridere di gusto…

Lo scherzo della Vanoni a Domenica In fa impazzire il web

Insomma, il test alla vista di Ornella Vanoni a Mara Venier era tutto uno scherzo volto a mettere paura alla malcapitata conduttrice, al punto che tanti telespettatori sembrano aver apprezzato.

“Dovete fare un programma insieme, ci sarebbe davvero da divertirsi! Vi adoro”, ha scritto un fan su Instagram. E un altro ha chiesto la presenza fissa della Vanoni: “Invitatela tutte le settimane”. Oppure ancora: “Troppo belle insieme, mi avete fatto morire dal ridere”.

