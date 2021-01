Domenica In, Mara Venier confessa: ‘Volevo farmi suora’. Pronta per ‘Che Dio ci aiuti 7’?

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha confessato a Valeria Fabrizi che da piccola voleva farsi suora: uno spunto per vederla in “Che Dio ci aiuti”?

Mara Venier suora? Le parole che non ci saremmo mai aspettati

Non sarebbe la Domenica In che ci piace tanto se ad ogni puntata Mara Venier non si lasciasse andare ad aneddoti di vita privata e confessioni inedite: nel corso dell’appuntamento domenicale del 10 gennaio, la signora della Rai ha avuto tra i tanti ospiti anche Valeria Fabrizi, al momento impegnata con “Che Dio ci aiuti 7” nei panni di Suor Costanza.

La conduttrice, stupendo la stessa attrice, le ha confessato che da piccola il suo più grande sogno era quello di diventare suora:

“Ti giuro, io andavo dalle Canossiane e mi ero innamorata della mia suora e ho detto ‘Voglio fare la suora’. Nessuno mi ha creduto ed eccomi qua”. https://twitter.com/MauryKostanzo/status/1348298084971917314

Mara Venier con il velo, il sogno da bambina che spiazza tutti

Poi, con la sua solita e bella ironia, ha colto la palla al balzo per sondare il terreno su un possibile cameo nella fiction:

“Chissà se la Lux (casa di produzione di Che Dio ci aiuti, ndr) trova anche a me un personaggio da suora”.

Non si sono fatte attendere le reazioni in rete. Un utente, per esempio, ha cinguettato:

Mara Venier ha appena dichiarato che da giovane avrebbe voluto fare la suora… poi ha scoperto il potenziale della sua sesta misura.#DomenicaIn #21giugno #21giugno2020 @RaiUno #Rai — quellibloccatidaMakkox (@Makkoxnonfarlo) June 21, 2020

Beh, considerato quanto sia amata Mara Venier, se la vedessimo indossare gli abiti da monaca nella fiction Rai al fianco di Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Diana Del Bufalo, di certo sarebbe un successo ancora maggiore!

Nell’attesa che arrivi una chiamata dall’alto, Mara Venier si concentra nel portare avanti una trasmissione importante per il palinsesto come Domenica In con la verve e la freschezza che la contraddistinguono.

Foto@Kikapress