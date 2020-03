A Domenica In arriva la Nazionale maschile di pallanuoto e Mara Venier si improvvisa giocatrice. E tira pure gli slip a un compagno di squadra...

Mara Venier protagonista di un divertente siparietto a Domenica In, dove è stata ospite la Nazionale maschile di pallanuoto. Dopo l’intervista con la delegazione dei campioni del mondo a Gwangju 2019, la conduttrice è stata coinvolta in una simulazione di gioco in studio. E a un certo punto ha tirato gli slip fuori dai pantaloni a uno dei giocatori. Una scena esilarante che è già diventata virale sui social.

Domenica In, siparietto di Mara Venier con la Nazionale di pallanuoto

Mara Venier ha accolto una delegazione del Settebello, accompagnata dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e dal commissario tecnico Alessandro Campagna.

Al termine dell’intervista, la conduttrice di Domenica In si è trasformata in una giocatrice di pallanuoto. Si è tolta le scarpe, ha indossato la calotta e ha simulato un’azione come se fosse in piscina.

Il CT le ha anche spiegato cosa avviene di solito sott’acqua tra i giocatori, che di solito si tirano anche per il costume.

Mara tira gli slip a un giocatore

Per rendere più veritiera la partita di pallanuoto inscenata in studio a Domenica In, Mara Venier ha voluto imitare esattamente le gesta dei giocatori. Così, con un’espressione maliziosa sul volto, si è fiondata sugli slip di uno dei ragazzi e li ha tirati fuori dal pantalone.

Una scenetta che ha scatenato ilarità in studio e che ha mandato in delirio i fan di Zia Mara sui social, dove il video della gag è diventato virale.

Il Settebello, prima di andare via, ha regalato a Mara e al ministro due palloni firmati da tutta la nazionale italiana.