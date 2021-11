Domenica in, il gioco con Pierpaolo Pretelli interrotto bruscamente: Mara Venier contrariata

Pierpaolo Pretelli ha fatto il suo debutto all'interno di Domenica In. Mara Venier ha deciso di assegnare una rubrica a Pierpaolo, reduce dall'esperienza di Tale e Quale Show.

Il gioco però del quale Pretelli è responsabile deve essere forse ancora affinato, perché il debutto non è stato dei migliori: non è ancora molto chiaro come si debba svolgere ma sembra che il concorrente da casa che telefona deve saper continuare la canzone che viene intonata in studio.

Il gioco però è stato interrotto nel bel mezzo dello svolgimento e nessuno ha potuto capire chi dei partecipanti avrebbe vinto o meno: il premio consiste in un week end a Roma e la chance di assistere a una puntata di Domenica In.

Dopo venti minuti, tutto si è concluso “a tarallucci e vino” con Pierpaolo invitato da Mara a concludere la rubrica con il balletto con cui era entrato, lasciando a bocca asciutta chi voleva capirci qualcosa di più sul gioco telefonico della trasmissione. Andrà meglio domenica prossima?

