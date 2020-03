Domenica In, gaffe Mara Venier durante la telefonata con Andrea Bocelli

Ilarità sui social per le gaffe di Mara Venier durante l'intervista ad Andrea Bocelli in collegamento con Domenica In: Skype diventa Sky!

In uno studio vuoto a causa delle misure di contenimento contro il coronavirus e sola davanti alle telecamere, Mara Venier a Domenica In riesce comunque a strappare sorrisi grazie alle sue immancabili gaffe. Impeccabile nel suo mestiere, ma non particolarmente ferrata con le nuove tecnologie, la conduttrice non ha fatto mancare qualche involontario quanto divertente siparietto nel corso dell’intervista ad Andrea Bocelli.

Domenica In, immancabili gaffe di Mara Venier

Andrea Bocelli è intervenuto nel programma domenicale di Rai 1 per raccontare il suo impegno contro il coronavirus. Il famoso tenore ha parlato dell’attività di beneficenza messa in campo dalla fondazione che porta il suo nome a sostegno dell’ospedale di Camerino.

Grazie a una raccolta fondi avviata su Crowdfundme, hanno spiegato lui e sua moglie, sono stati acquistati i primi 4 ventilatori che arriveranno a breve nella struttura ospedaliera marchigiana.

Bocelli e consorte erano in collegamento via Skype, ma Mara Venier ha confuso lo strumento di connessione che permette la videochiamata con Sky, azienda televisiva privata. Non solo: la conduttrice, nonostante l’audio si sentisse perfettamente, aveva problemi a capire ciò che dicevano i suoi interlocutori.

La reazione sui social

Una gaffe, quella di Mara Venier, che non è passata inosservata sui social, dove si è scatenata l’ironia.

“Mara tu già non ce senti quando gli ospiti sono in studio pensa con sti collegamenti improbabili tramite Skype (che tu continui a chiamare Sky)” ha osservato un utente su Twitter.

“Cmq le gaffe di Mara Venier che intervista Andrea Bocelli sono divertentissime” ha aggiunto un altro telespettatore.

Ma c’è di più. In aggiunta al collegamento via Skype con Bocelli, è stata fatta anche una telefonata direttamente con uno smartphone. Panico per la conduttrice che non sapeva come indirizzare il microfono per amplificare la voce al telefono. Una scenetta davvero esilarante che solo Zia Mara poteva regalarci.