Non passano inosservate le parole di Gigi D'Alessio a Domenica In, collegato da casa sua. Il cantante voleva davvero dire ciò che ha detto?

Mara Venier torna in onda dopo lo stop della settimana scorsa dovuto al coronavirus e conduce una puntata anomala di Domenica In. Niente ospiti in studio né pubblico, una vera sofferenza per lei abituata a slanci d’affetto e di simpatia. C’è poca allegria nei suoi occhi ma la voglia di tenere compagnia al pubblico è stata più forte di qualsiasi resistenza. Restare a casa è ormai il refrain che tutti ripetono e anche Mara, in questi giorni non si è mossa dalla sua abitazione. Tranne oggi, quando ha raggiunto gli studi Rai per continuare a lavorare. Tanti gli ospiti in collegamento con lei a Domenica In, tra i quali anche Gigi D’Alessio che però si è reso protagonista di una gaffe in diretta.

Domenica In, la gaffe di Gigi D’Alessio

Collegato da casa sua, Gigi D’Alessio ha chiacchierato con la conduttrice di Domenica In, raccontando la sua quarantena. A un certo punto il cantautore napoletano ha condiviso con Mara e con il pubblico una riflessione su quanto fatto finora dal governo in piena emergenza coronavirus.

“Vorrei ricordare che lo Stato ha fatto tante misure importanti per l’economia, ma soprattutto di essere concreti nell’immediato perché ci sono persone in difficoltà, che non possono fare la spesa. Quindi queste misure vanno attenuate immediatamente”

ha detto.

In merito alle misure prese dal Governo mi sembra che D'Alessio abbia detto "Queste misure vanno ATTENUATE immediatamente" Ho sentito bene? Presidente De Luca 🔥🔥🔥#domenicain pic.twitter.com/UaIADgWFKM — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) March 22, 2020

Cosa voleva dire

Le parole di Gigi D’Alessio a Domenica In hanno suscitato la reazione degli utenti sui social: davvero voleva dire che le misure vanno attenuate?

In un momento così difficile, in cui sindaci e medici hanno chiesto – e ottenuto in parte con l’ultimo DPCM – provvedimenti ancor più drastici per contenere la diffusione del COVID19, il cantante vuole disposizioni più leggere?

Evidentemente, seguendo il suo discorso, forse voleva dire ‘attuate’ e non ‘attenuate’. Insomma, un semplice lapsus, come dimostra anche l’impappinamento nel pronunciare il termine che ha poi detto.

Prima di salutare Mara, D’Alessio ha accennato Non mollare mai, una delle sue canzoni più amate dai fan. Basterà a far dimenticare l’incresciosa gaffe?