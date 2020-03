Domenica In, critiche per la battuta di Lino Banfi sui testimoni di Geova

A causa del coronavirus i testimoni di Geova non vanno in giro a suonare ai campanelli: bufera su Lino Banfi per la battuta a Domenica In

Lino Banfi fa sorridere ed emoziona a Domenica In ma la sua battuta sui testimoni di Geova non è stata apprezzata dal pubblico. Il celebre attore pugliese si è collegato con Mara Venier in videochiamata, come tutti gli ospiti della puntata di oggi del programma di Rai 1. Chiacchierando con la conduttrice su come sono cambiate le nostre abitudini in queste settimane di quarantena in tempo di coronavirus, si è lascito andare a un battuta che ha fatto indignare i telespettatori.

LEGGI ANCHE: — ‘Lino Banfi mi ha rinnegato’, le forti accuse dell’attore dopo tanti film insieme. Ecco chi accusa l’attore di Un Medico in Famiglia

La battuta di Lino Banfi non piace al pubblico di Domenica In

Il momento è stato davvero spassoso e in una puntata così anomala di Domenica In, l’allegria di Lino Banfi è stata un toccasana, grazie anche alla presenza in un altro collegamento di Renzo Arbore. L’attore barese però ha suscitato un vespaio di polemiche sui social a causa di una battuta, da molti, considerata inopportuna.

In pratica, commentando le disposizioni del governo per il contenimento del COVID19, ha ironizzato sui testimoni di Geova che ora non possono più andare in giro a suonare al citofono della gente.

Parole che hanno scatenato dure reazioni sul web, dove sono apparse diverse critiche nei suoi confronti.

Le critiche sui social

“Meno male che Lino Banfi aveva fatto tanto di premessa, perché francamente la sua battuta sui testimoni di Geova non ha fatto ridere proprio nessuno. Fuori luogo, tant’è che Mara e Renzo Arbore in collegamento hanno fatto scivolare la cosa nel più imbarazzato silenzio”

ha osservato ad esempio un telespettatore di Domenica In su Twitter.

“L’attimo di imbarazzante silenzio e la faccia sbigottita di Mara dopo la battuta di Lino Banfi sui testimoni di Geova che non possono uscire per suonare i campanelli” ha cinguettato un altro utente.

E ancora: “Agghiacciante la battuta di Banfi sui testimoni di Geova, che tu sia Cristiano, Musulmano, Ortodosso” sottolinea una terza persona.

Tra gli ospiti di Mara Venier, anche Gigi D’Alessio, protagonista di una clamorosa gaffe, e Arisa, apparsa piuttosto triste, tanto da allarmare i fan.