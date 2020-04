Ultimi due episodi prima dello stop forzato del medical drama di Rai Uno: anche stavolta il dottr Fanti dovrà fronteggiare una crisi personale e lavorativa

E’ giunto alla sua ultima puntata “Doc – nelle tue mani”, il medical drama della Rai che tanto sta appassionando il pubblico da casa: in questa prima parte infatti le puntate sono state soltanto 4 e le restanti andranno in onda in autunno.

LEGGI ANCHE: — Doc – Nelle tue mani su Rai 1: non andrà più in onda dal 16 Aprile. Quando andrà in onda la puntata finale e cosa succederà a Fanti

Dove eravamo rimasti: nel terzo appuntamento con “Doc”, è stata mostrata in diversi flashback la vita felice del dottor Fanti prima dell’incidente e il suo progressivo allontamento dalla moglie Agnese per dare sfogo alla sua ambizione lavorativa e prima della tragica morte del figlio minore. Si è inoltre capito il misterioso collegamento fra il dottore e lo specializzando Riccardo: tanti anni prima gli aveva salvato la vita e in quella circostanza il ragazzo ha perso l’uso della gamba.

Doc-nelle tue mani anticipazioni ultima puntata

Nel settimo episodio, “Like”, in onda giovedì 16 aprile, Fanti dovrà fronteggiare un’altra crisi lavorativa e personale: in ospedale arriva la figlia Carolina, afflitta da un male misterioso e di cui non si trova la causa.

Fanti è sempre impegnato a cercare di riconquistare la sua famiglia e sembra ormai aver dimenticato la collega Giulia: il malore di Carolina sembra l’occasione giusta per ricucire i rapporti con la figlia, incrinati dalla morte del fratellino minore.

Nell’ottavo e ultimo episodio, “Il giuramento di Ippocrate“, continua lo sforzo del dottor Fanti nel corteggiare la moglie Agnese, mentre il medico Gabriel accusa uno strano mal di testa che gli impedisce di occuparsi dei suoi pazienti. Gli specializzandi fanno i conti con una vistosa influencer e la distrazione che provoca in tutti, mentre Elisa e Riccardo devono occuparsi di un aspirante astronauta.

Doc – nelle tue mani, il perchè della chiusura anticipata

“Doc – nelle tue mani” ha raggiunto oltre 8 milioni di telespettatori con picchi del 30% di share: la chiusura della fiction, a quanto pare, è solo temporanea e dovuta all’emergenza Covid, che ha imposto la fine anticipata delle riprese.

Si spera quindi che a breve si possa tornare sui set e che in autunno possano essere mandate effettivamente in onda le puntate restanti della serie.