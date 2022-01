‘Doc – Nelle tue mani 2’ in arrivo dal 13 gennaio: ecco una clip esclusiva

Dal 13 Gennaio torna su Rai 1 'Doc - Nelle tue mani 2' con Luca Argentero e Matilde Gioli di cui vi mostriamo una clip in esclusiva

Conto alla rovescia iniziato per Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione dell’amatissima fiction Rai che vede Luca Argentero vestire i panni del dottor Andrea Fanti. La fiction ad un anno di distanza dall’ultima puntata, tornerà su Rai 1 a partire dal 13 Gennaio. Nell’attesa però vi mostriamo una clip in esclusiva e vi anticipiamo che questa nuova stagione sarà ricca di emozioni.

Avevamo lasciato il nostro Doc diviso tra due donne: Agnese, la moglie da cui non ricordava di aver divorziato e che continua ad amare, e Giulia, l’assistente con cui ha scoperto di aver iniziato una relazione, ma della quale dopo l’incidente non sapeva più nemmeno il nome. E nel rapporto, ha trovato la sua nuova famiglia e un nuovo equilibrio. Ed è qui che lo ritroviamo.

Speranza, l’esperienza della malattia e seconde occasioni, saranno ancora una volta i temi caldi della fiction. In Doc – Nelle tue mani 2 i medici dovranno affrontare l’emergenza Covid ma la serie non indugerà sulla fase critica dell’emergenza sanitaria. Piuttosto racconterà il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia.

Ognuno dei protagonisti dovrà cominciare una nuova vita. E nella grande avventura del ritorno alla normalità la posta in gioco non sarà più soltanto il futuro di Doc, come nella prima stagione, ma il futuro dell’intero reparto, che sarà minacciato nella sua stessa esistenza.

La serie prodotta a da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, vede nel cast al fianco di Argentero: Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Silvia Mazzieri, Giovanni Scifoni, Gaetano Bruno, Gianmarco Saurino e Giusy Buscemi.

La regia è affidata a Beniamino Catena e Giacomo Martelli.

Crediti foto@per gentile concessione di Lux Vide e Rai Fiction