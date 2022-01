Doc 2, l’evento bomba a pochi minuti dall’inizio della seconda stagione: cosa accadrà

Torna la serie tanto attesa su Rai 1, il primo appuntamento andrà in onda questa sera

E’ finalmente arrivato il grande giorno, su Rai 1 questa andrà in onda il primo appuntamento con la seconda stagione di Doc 2 che ancora una volta vedrà protagonista l’attore Luca Argentero nei panni del dottore Andrea Fanti. I telespettatori appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa succederà in queste sette nuove puntate. Sul web si leggono i primi dettagli, tra i vari indizi c’è anche la presenza del tema del Covid-19.

Manca sempre meno e a poche ore dall’inizio non ci resta che scoprire alcuni particolari e anticipazioni di una delle serie più amate dal pubblico italiano.

Doc 2, cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione

La prima puntata della seconda stagione si aprirà con il protagonista che continuerà a fare i conti con i cambiamenti che si sono verificati nella sua vita dopo l’incidente. Il Covid-19 farà da cornice a questo primo appuntamento ma come ha riferito Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide, a Non Stop News, su Rtl: “Innanzitutto voglio chiarire che il Covid non sarà tematico su tutta la serie. Ci sarà un inizio, succederanno una serie di cose e poi andremo oltre. Penso che tutti ne abbiano abbastanza – ha spiegato – Faremo una puntata speciale, che sarà una puntata covid, una bomba, tostissima”.

Poi ha aggiunto che oltre al tema coronavirus, ci sarà un’altra bomba esplosiva che riguarda l’amore. Secondo quanto ha riportato Bernabei, ci sarà la caposala che inizierà una relazione con qualcuno di speciale. Il personaggio in questione non è stato spoilerato, ma fin dalla prima puntata i telespettatori potranno capire qualcosa.

Ha poi concluso con un pensiero rivolto alla terza stagione: “Ci stiamo pensando. L’altro giorno anche gli attori stessi volevano uno spoiler su quello che succederà. Ci stiamo lavorando, in questa stagione ci sono tre ingressi davvero interessanti, come quello di Giusi Buscemi”.

FOTO: @Lux Vide e Rai Fiction via ufficio stampa PressPress