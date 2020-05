Crede di essere in pubblicità e fa una battuta piccante: divertente gaffe di Bianca Guaccero a Detto Fatto. Ecco le sue parole

Divertente e piccantissima gaffe di Bianca Guaccero a Detto Fatto. In puntata, la conduttrice si è lasciata andare a una battuta colorita, credendo di essere in pubblicità. Quelle parole quasi sussurrate durante il nero sono invece arrivate direttamente nelle case dei tanti italiani che stavano seguendo il programma. E ovviamente l’involontaria gag è divenuta virale sui social.

Detto Fatto, gaffe di Bianca Guaccero

Durante la puntata, la conduttrice chiama in studio Titti e Flavia, le esperte in materia di pulizie. Le due donne si sono prodigate a dare consiglio su come igienizzare la casa, in questo particolare periodo in cui facciamo ancora i conti con il coronavirus.

Una volta terminato l’intervento, Bianca Guaccero ha lanciato la pubblicità e credendo che la regia avesse già staccato, si è lasciata andare a una gaffe pepata. La bella 39enne si è avvicinata alle sue ospiti e ha chiesto: “Dai ragazze, ditemi come si fa per igienizzare la pass**a!”.

I commenti sui social

La singolare e inattesa domanda della conduttrice ha suscitato ilarità nelle sue due interlocutrice e forse questo era il vero obiettivo della battuta. Ma Bianca Guaccero non sapeva di essere ancora in onda mentre pronunciava quelle parole che si sono trasformate in gaffe virale.

Il video di quel divertente momento è stato condiviso sui social e gli utenti si sono lasciati andare a commenti carichi di ironia. “Ma perché poi? Nei camerini cosa ha fatto?” chiede divertito qualcuno. “Arriva il caldo e comincia il prurito intimo” osserva un altro utente. Infine, c’è chi la consola con un gioco di parole e rassicura: “Passerà”.